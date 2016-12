Inspiration durch Illustration: 20 Farbexplosionen

Jones and Co. ist ein familiär betriebenes Studio aus Kapstadt in Südafrika. Wie es sich für ein kleines Studio gehört, konzentrieren sie sich auf alles, was Geld bringt.

Zuco erstellt Konzeptkunst, redaktionelle Arbeiten, Vektorgrafiken und sogar Spielzeug. Schau dir nur all die Farben an.

Yime ist ein spanischer Illustrator mit Sitz in London. Er erstellt am liebten Tattoos und Wandzeichnungen.

