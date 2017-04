Der schnelle YouTube Download: die Video-Plattform hat sich, anfangs mit wackeligen, privaten Videos bestückt, zu einer ganzen Medienwelt entwickelt – mit eigenen Stars und ganzen „Fernsehsendern“. Auf der technischen Seiten haben wir die Entwicklung von 240p zu 1080p mitgemacht und uns über die feinere Auflösung gefreut. Und auch der 4K-Trend wird unterstützt, etwa mit 2160p bei YouTube. Gute Inhalte in perfekter Qualität? Da kommt der Wunsch auf, sich diese zu sichern. Einen schnellen Download bietet uns der 4K Video Downloader an.

Praktische Funktionen

Dein Ziel ist es, die Videos von YouTube in sehr hoher Qualität so leicht wie möglich auf deinen Computer zu bekommen? So sicherst du dir deine liebsten Filme und bleibst unabhängig vom Internet und der Gefahr dass Videos aus verschiedensten Gründen von der Plattform entfernt werden.

Dazu kopierst du einfach den Videolink aus dem Browser und klickst in der Software auf Link einfügen. Fertig! So entstehen Videos in HD 1080p, HD 720p oder eben 4K-Qualität. Sehr praktisch, um diese auf dem HD-Fernseher oder iPad ganz ohne Suchen oder Hoffen, dass die WLAN-Verbindung mitspielt, anzusehen.

Besonders ist dabei, dass auch komplette Playlisten und Kanäle von YouTube auf Wunsch herunter geladen werden können. Ergänzend können auch innerhalb der Software Kanäle abonniert werden. Erscheint ein neues Video des Kanalbetreibers, so erfolgt sofort und ganz automatisiert der YouTube Download.

Feine Extras

Selbst 360° Videos werden unterstützt. Wie gewohnt kannst du auch nach dem Download durch Ziehen mit der Maus den Blickwinkel des Videos anpassen. Eingebettete YouTube-Videos auf einer Homepage werden erkannt und ebenso zum Download angeboten. Auch hier reicht der Link als Kopie, der in der Software eingefügt wird. Neben 360° werden auch Videos im 3D-Format unterstützt.

Gut zu wissen

Formate, in denen gespeichert werden kann, sind MP4, MKV, M4A, MP3, FLV und 3G. Auch .m3u-Dateien für Wiedergabelisten sind möglich. Wer die Untertitel benötigt nutzt den entsprechenden Untertitel-Downloader. Dieser legt eine .srt-Datei oder eingebettete Untertitel direkt in den Videos an.

Sollen die gewählten Einstellungen auf alle Downloads anwendbar gemacht werden, so aktiviere den „Intelligenten Modus“. Lade so Videos nicht nur von YouTube, sondern auch Vimeo, SoundCloud, Flickr, Facebook und DailyMotion herunter.

Neben dem YouTube Download: Musik als MP3

Wer sich weniger für die Videos, mehr aber für die Musik interessiert, kann diese auch mit dem vorgestellten Programm extrahieren. Als Alternative wird mit 4K YouTube to MP3 eine darauf spezialisierte Software angeboten. Ob von YouTube, Vimeo oder Facebook: die Audio-Spur wird erkannt und als MP3, M4A oder OGG separiert. Auch SoundCloud, Flickr und DailyMotion könnten da Quellen sein.

Material von Instagram

4K Stogram ist noch der Profi für Instagram. Das Herunterladen oder die Sicherung der Instagram-Fotos oder Videos, selbst von privaten Konten, wird damit zum Kinderspiel. Ob Fotos aus mehreren Konten gleichzeitig oder der automatische Download der neuesten Fotos deines Lieblingsfotografen: alles sehr leicht möglich.

Übrigens: Alle Programme laufen auf PC, Mac und auch Linux, sind komplett gratis und bringen keine störende Toolbar, keine Adware und keine Malware mit.

Die 5 besten YouTube-Kanäle für Webdesigner

Damit sich die Installation des 4K Video Downloader auch gleich lohnt, haben wir fünf herausragende YouTube-Kanäle recherchiert, die deine Fähigkeiten als Designer garantiert steigern werden.

01 The Futur

Mit The Futur hat Chris Do einen sehr hochwertigen YouTube-Channel gegründet, der oft auch live aus dem Leben einer Agentur berichtet. Hier geht es um Branding, UX Design, Pricing, Logo Design und Stylescapes.

02 Roberto Blake

Roberto berichtet immer Montags über Grafikdesign, Design Education, Logo Design und Web Design. An den anderen Tagen der Woche spendiert er uns Tutorials und Reviews.

03 CharliMarieTV

Charli ist eine Web- und Grafikdesignerin aus Neuseeland (auch wenn sie gerade in London lebt). Bei ihr geht es um Pixel Perfect Icons, Design Portfolios, Layouts und Inspiration.

04 Unleashed Design

Wer zurecht anmerkt, dass bisher nur englisch-sprachige Inhalte vorgestellt wurden, wird sich über den Kanal Unleashed Design von Johannes Schiel freuen. Themen sind JavaScript, Webdesign Trends und Prinzipien sowie Responsive Design.

05 1stWebDesigner

1stWebDesigner hat zwar schon länger nicht mehr gepostet, doch das Archiv bietet so einige zeitlose Perlen an. So geht es etwa um das eigene Web Design Portfolio, um Tricks, um aus der Masse an Webdesigner herauszustechen, oder auch um die Preisgestaltung.

Fazit

Der 4K Video Downloader ist einer dieser kleinen Helfer die den Alltag doch sehr erleichtern: wie oft hat man sich gewünscht, mal eben schnell ein Video als YouTube Download zu sichern oder die coole Musik eines anderen Videos abzuspeichern. Klar ist das auch online möglich, direkt im Browser, und so gibt es eine einfache Version der Software auch als Web-App. Mehr Funktionen, Auswahlmöglichkeiten und Automatismen bietet aber die Software an. Schnell installiert empfehlen wir den Test für den YouTube-Fan, der regelmäßig Inhalte für sich speichern und damit sichern möchte.