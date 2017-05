Hackr.io sammelt Hunderte von Lernmaterialien für gängige Programmiersprachen

ist seit 1994 im Netz unterwegs, aber bereits seit über 30 Jahren in der IT daheim. Seit Anfang des neuen Jahrtausends schreibt er für diverse Medien, hauptsächlich zu den Themenfeldern Technik und Design. Man findet ihn auch auf Twitter und Google+ .

Besonders die Idee mit dem Programmierkumpel finde ich interessant, wenn sie denn funktioniert. Ansonsten ist Hackr.io deshalb von gutem Nutzen, weil die Einreichungen redaktionell geprüft sind, bevor sie online gehen. Wäre das nicht der Fall, könnte man genauso gut googeln, um Lernmaterialien zu finden. So aber bietet Hackr.io einen soliden potenziellen Mehrwert und sollte in keinem Developer-Werkzeugkasten fehlen.

Ein Feature, das ich bisher so noch nicht gesehen habe, ist die Vermittlung eines „Programming Buddy”, also eines Programmierkumpels, direkt über die Plattform. Hier können sich Lerninteressierte über die gleichen Themen austauschen und sich gegenseitig in ihrem Fortschritt unterstützen. Hackr.io verspricht, den Programming Buddy innerhalb weniger Tage vorschlagen zu können. Dabei werden Selektionskriterien, wie die bevorzugte Programmiersprache, aber auch andere wichtige Aspekte, wie etwa die Zeitzone, in der die neu zu schaffenden Freundschaften entstehen sollen, berücksichtigt. Ist die Verbindung erstmal hergestellt, kann die Kommunikation über beliebige Kanäle geführt werden.

