So gründest du einen Webshop

Wenn du dich selbstständig machst und einen Webshop gründest, bist du zu einer Anmeldung beim Gewerbeamt gesetzlich verpflichtet. Weiterhin musst du deine Selbstständigkeit dem örtlichen Finanzamt melden, um deine Umsatzsteuernummer zu erhalten. Je nachdem was für Produkte du anbietest bzw. in welcher Branche du tätig bist, kann auch der Gang zur zuständigen Handwerks- oder Industrie- und Handelskammer notwendig sein. Informiere dich frühzeitig darüber, welche Behördengänge vor dir liegen.

You are going to send email to