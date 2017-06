Gitter voll im Griff: Firefox mit neuem Layout-Panel für CSS-Grids

Denis Potschien ist seit 2005 freiberuflich als Kommunikationsdesigner tätig, seit Anfang 2010 im Kreativkonsulat in Iserlohn, einem Büro für Gestaltung und Kommunikation. Dort betreut er kleine und mittelständische Unternehmen ebenso wie kommunale Körperschaften und Organisationen aus Südwestfalen und dem Ruhrgebiet. Als Webdesigner und -entwickler gehören HTML5 und CSS3 zu seinen Kernthemen, weshalb er dazu 2013 ein Buch geschrieben hat. „ Pure HTML5 und CSS3 “ richtet sich an alle, die Vorkenntnisse haben, sich aber bisher mit HTML5 und CSS3 nicht oder nur am Rande beschäftigt haben.

Wann es das neue Layout-Panel in den regulären Firefox schafft, steht noch offen. Aber wer schon einmal probieren möchte, kann sich die Nightly-Version herunterladen. Da es sich dabei um keine ausgereifte Version handelt, sollte man sie nur zu Entwicklungszwecken und die in einer Live-Umgebung nutzen.

Dank der CSS-Eigenschaft „transform“ sind Drehungen, Skalierungen und Verzerrungen von Elementen möglich. Auch auf ein Gitter-Element lassen sich diese anwenden. Der Inspektor berücksichtigt alle per „transform“ gemachten Änderungen und passt das Gitter entsprechend an.

Das Layout-Panel erreichst du, indem du die Entwicklerwerkzeuge aufrufst und in den Inspektor wechselst. Dort findest du das Layout-Panel. Für jedes Grid-Element wird ein Button eingeblendet, der das für das jeweilige Element hinterlegte Raster einblendet. Im Browserfenster werden Rasterlinien über das Layout gelegt, die das von dir per CSS-Grids definierte Gitter hervorheben.

Zusätzlich kannst du per „grid-row-gap“ und „grid-column-gap“ Abstände zwischen den einzelnen Gitterzellen festlegen. So hast du die Möglichkeit, sehr individuelle und flexible Raster für deine Weblayouts zu entwickeln.

Für ein Grid-Layout muss die „display“-Eigenschaft zunächst per „grid“ auf das neue Layoutmodell umgestellt werden. Anschließend werden per „grid-template-rows“ und „grid-template-columns“ die Reihen und Spalten des Gitters definiert. Dabei sind absolute und relative Angaben möglich.

Ordentliche, auf Raster beziehungsweise Gitter basierende Layouts waren bislang nur auf umständlichen Wegen möglich. Die neuen CSS-Grids, die in den neueren Versionen der bekannten Browser seit einiger Zeit möglich sind, erlauben endlich solche Layouts. Und im Firefox gibt es – zumindest in der Nightly-Version – ein neues Layout-Panel im Inspektor der Entwicklerwerkzeuge, welches dir den Umgang mit CSS-Grids vereinfacht.

