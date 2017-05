Gewinne ein Premium-Theme für PrestaShop, Joomla oder WordPress von TemplateMonster

Wir alle mögen es, Geschenke und Aufmerksamkeiten zu bestimmten Gelegenheiten zu bekommen. Wie wäre es, wenn wir einfach auf einen besonderen Anlass verzichten?

TemplateMonster reicht schon der Beginn der Blütezeit als Anlass aus, um euch mit etwas Glück zu einem neuen virtuellen Anstrich zu verhelfen. Da die Nachfrage nach ihren WordPress-, Joomla- und PrestShop-Themes am höchsten ist, bieten sie dreien von euch jeweils eines dieser Templates kostenlos.

TemplateMonster ist eine etablierte Marke in der Webdesignbranche und kann auf mittlerweile 14 Jahre im Geschäft zurückblicken. In der Zeit entstand eine der größten Sammlungen schlüsselfertiger Website-Templates des Web. Dabei sind ihre Entwicklungen stets mit den neusten und beliebtesten Versionen diverser Content-Management-Systeme und E-Commerce-Plattformen kompatibel.

Damit weißt du schon in etwa, was dich erwartet. Bevor wir dir die Themes vorstellen, die du heute gewinnen kannst, schauen wir noch kurz auf die Teilnahmemöglichkeiten.

Um an unserem Gewinnspiel teilzunehmen, musst du keine langen Formulare ausfüllen. Schau dir einfach ganz entspannt die weiter unten vorgestellten Templates an. Wähle das Temnplate, welches du gerne einsetzen möchtest und schreibe einen Kommentar unter diesen Beitrag. Dabei reicht es schon, wenn du etwa schreibest: “Ich möchte gern Theme #59566 gewinnen”. Das reicht.

Die Verlosung läuft vom 10. bis zum 17. Mai 2017. Die drei Gewinner werden nach dem Zufallsprinzip ermittelt. Jeder Gewinner kann dann das gewonnene Theme kostenlos herunterladen.

Wichtig: Benutze bitte eine gültige E-Mail-Adresse, denn sonst können wir dich nicht über deinen Gewinn informieren. Die Namen der Gewinner werden als Update zu diesem Beitrag am Ende der Ziehung veröffentlicht.

TemplateMonster lässt dir die Wahl zwischen den folgenden sieben Premium-Themes für WordPress, Joomla oder Prestashop. Um dich ein bisschen bei deiner Entscheidung zu unterstützen, listen wir die beeindruckendsten Features eines jeden Themes für dich auf.

Business Centre WordPress Theme Bundle

In dieser kleinen Sammlung hochwertiger WordPress-Themes findest du alles, was du für ein Geschäft in verschiedenen Nischen benötigst. Alle Themes kommen GPL-lizenziert. Außerdem sorgen verschiedene Layout-Optionen, Module, Widgets und ein Page-Builder, sowie die Live Customizer Features für einen guten Auftritt.

Details | Demo

WordPress Restaurant Theme Bundle

Auch mit dieser kleinen Sammlung erhältst du mehr als ein Theme für lau. Der Schwerpunkt dieser Kollektion liegt im Lebensmittelsektor. So könntest du etwa eine Restaurant-Website ganz vorzüglich damit betreiben. Der mitgelieferte Page Builder erlaubt dir das Anpassen des kompletten Layouts per Drag and Drop.

Details | Demo

Children Education Joomla Theme

Dieses Theme ist perfekt für alles, was mit Kindern und Familie zu tun hat. Über einen Theme Color Switcher passt du die Farben der einzelnen Elemente deinen Wünschen an. Bildergalerien und Slider peppen die visuelle Anmutung gezielt auf. Verschiedene Formulare sorgen für den kommunikativen Touch.

Details | Demo

Art Gallery Joomla Theme

Wenn du in den schönen Künsten tätig bist, ist dieses Theme das richtige für dich, um der Welt dein Portfolio zu zeigen. Das Theme verhält sich voll responsiv und ist ebenso anpassbar. Auch hier ist der Color Switcher im Einsatz. Zudem kannst du aus weiteren Seitentemplates und Layout-Optionen dein persönliches Design entwickeln.

Details | Demo

Instruments PrestaShop Theme

Mit diesem funktionsreichen PrestaShop-Template kannst du einen Shop aufbauen, der sich besonders für den Verkauf von Werkzeugen und Ausstattung über das Web eignet. Eine Handvoll Premium-Plugins sind bereits enthalten. Wichtig für den internationalen Verkauf ist, dass das Theme Mehrsprachigkeit unterstützt und mit diversen Währungen arbeiten kann.

Details | Demo

Online Art Gallery PrestaShop Theme

Dieses PrestaShop-Theme von TemplateMonster vereint ein kreatives Portfolio mit einer Shop-Funktion. Dabei kannst du jede dieser Funktionen auch abschalten, wenn du möchtest. So steht es dir frei, entweder mit einer persönlichen Kunstgalerie zu beeindrucken oder einen Onlineshop zu betreiben.

Details | Demo

Mercore – Safety Equipment Store PrestaShop Theme

Wenn du ein Geschäft beteibst, dass sich mit dem Verkauf von Sicherheitstechnik beschäftigt, dann ist dieses Theme zu 100% passend für dich. Erweitere deine Verkaufsfläche ins Web. Das moderne und klare Layout sorgt für Vertrauen und Verlässlichkeit, zumindest vom Eindruck her. Auch mit diesem Theme werden eine Reihe an Premium-Plugins direkt mitgeliefert. Das Design ist zudem voll anpassbar.

Details | Demo

So, das ist die Auswahl. Ist für dich was dabei? Wenn ja, schreibe einen Kommentar und lass uns wissen, welches Theme es für dich sein darf.

Viel Glück!