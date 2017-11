Fontjoy kombiniert Schriften per Deep Learning

ist seit 1994 im Netz unterwegs, aber bereits seit über 30 Jahren in der IT daheim. Seit Anfang des neuen Jahrtausends schreibt er für diverse Medien, hauptsächlich zu den Themenfeldern Technik und Design. Man findet ihn auch auf Twitter und Google+ .

Rechts und links vom Generate-Button kannst du noch die Darstellung invertieren zu Schwarz auf Weiß. Zudem manipulierst du mit dem Slider die KI. Standardmäßig sucht Fontjoy nach Schriften mit einem ausgewogenen Verhältnis von Gleichartigkeit und Kontrast. Das kannst du durch Verschieben des Reglers manuell verstellen. Sinn ergibt das natürlich nur in den Fällen, in denen du ganz bewusst mit optischen Disharmonien arbeiten willst.

Die Textbeispiele kannst du ebenfalls editieren. So beurteilst du die vorgeschlagene Kombination nach Möglichkeit am besten am lebenden Beispiel, also etwa dem tatsächlich Inhalt deiner geplanten Landing Page.

Sind bei der generierten Kombination eine oder mehrere Schriften dabei, die du einsetzen willst, aber nicht in der gegebenen Kombination, so legst du diese Schriften mit einem Klick auf das Schlosssymbol als gesperrt fest. Diese werden beim nächsten Generate-Lauf nicht ausgetauscht.

„Deep Learning” als Methode des maschinellen Lernens basiert auf der Arbeit mit künstlichen neuronalen Netzen. Unter Verwendung neuronaler Netze versetzt sich die Maschine selbst in die Lage, Strukturen zu erkennen, diese Erkennung zu evaluieren und sich in mehreren vorwärts wie rückwärts gerichteten Durchläufen selbständig zu verbessern.

Vielleicht traust du dich noch bei Überschriften und Absatz, aber mehr als zwei Schriften, von denen eine dann lediglich der Akzentuierung dient, wirst du selten einsetzen. Ich habe das bislang auch so gehandhabt. Dann stieß ich auf Fontjoy . Die intuitiv zu verwendende Web-App vereinfacht den Prozess so weit, dass er schon fast Spaß macht.

