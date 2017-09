Font Review Journal: Gute Schriften von Designern analysiert

ist seit 1994 im Netz unterwegs, aber bereits seit über 30 Jahren in der IT daheim. Seit Anfang des neuen Jahrtausends schreibt er für diverse Medien, hauptsächlich zu den Themenfeldern Technik und Design. Man findet ihn auch auf Twitter und Google+ .

Auch Kritik an den vorgestellten Schriften wird nicht ausgespart. Es handelt sich also nicht um eine Art Schrein für die Glorifizierung von Fonts, sondern um eine praxisbezogene Darstellung der Vor-, aber auch der Nachteile und Eigenartigkeiten der betrachteten Schriften.

Bethany plant vorerst, jede Woche einen weiteren Font vorzustellen. Das erscheint wenig, ist aber angesichts des gewaltigen Recherche- und Erstellungsaufwands, den Bethany mit zwanzig Stunden pro Beitrag beziffert, schon ein großes Versprechen. Das FRJ startet zunächst nicht mit einem Geschäftsmodell. Langfristig will Bethany aber wenigstens die Basiskosten über Einnahmen decken. Sponsored Posts und Bannerwerbung will sie allerdings nicht anbieten.

Bethany will genau diese Bereiche mit den Reviews auf ihrem “Font Review Journal” genauer beleuchten. Und das tut sie wirklich. Die fünf Reviews, mit denen sie das Magazin gestartet hat, sind randvoll mit Informationen zum jeweiligen Font und zudem reich bebildert. Jeder Bericht stellt ein Designwerk in sich dar, von den Inhalten ganz abgesehen.

Die Idee für das FRJ kam Bethany, die sehr viel Wert auf Typografie in ihren Designs legt, auf der Suche nach geeigneten Schriften. Warum erfährt der geneigte Kunde kaum mehr über einen beliebigen Font, als dass er existiert und zu welchem Preis er verkauft wird? Warum erklärt der Type-Designer nicht, wie er seinerseits auf die Idee kam, genau diesen Stil zu entwickeln, was ihn inspiriert hat oder für welchen Einsatzzweck er den Font für besonders geeignet hält?

Das Erstellen einer Schrift ist eine aufwändige Sache, die Hunderte Stunden an Konzeptionierung und Ausarbeitung erfordert. Im Netz finden wir die Schrift dann lediglich mit einem halben Absatz Text erläutert. Das Font Review Journal will das ändern.

You are going to send email to