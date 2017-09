Flat Design kann teurer sein als du denkst

ist seit 1994 im Netz unterwegs, aber bereits seit über 30 Jahren in der IT daheim. Seit Anfang des neuen Jahrtausends schreibt er für diverse Medien, hauptsächlich zu den Themenfeldern Technik und Design. Man findet ihn auch auf Twitter und Google+ .

Müssen wir nun also zurück zu den Anfängen des Web? Ist es unter dieser Erkenntnis nicht sogar geboten, Schaltflächen wieder blinkend zu gestalten und wichtigen Text als Ticker über die Seite laufen zu lassen? Machen wir den Kaufen-Button am besten Neongrün und animieren ihn?

Dabei stellte NN/g jeweils zwei Versionen der an sich gleichen Website zur Verfügung. Eine, die im Stile des Flat Design ästhetisch einwandfrei gestaltet, also vor allem schön war. Und eine, die eindeutiger die Interaktionselemente hervorhob, etwa mit blau unterstrichenem Text oder deutlichen Schaltflächen. Auch mit Farbe experimentierten die Forscher, indem sie etwa einzelne Farben ausschließlich für interaktive Elemente verwendeten.

Das ist alles sehr schön anzusehen und gilt daher derzeit als State of the Art. Leider versaut uns wieder einmal die Nielsen Norman Group (NN/g), der man dummerweise keine Inkompetenz unterstellen kann, die Tour. Messenderweise haben sie sich mit der Frage befasst, ob und wie modernes Design die Besucher zum Ziel führt. Die Ergebnisse sind eindeutig.

Schaltflächen sahen früher monumental aus. Dicke Knöppe mit wenig subtiler 3D-Anmutung prangten auf den Websites. Heutzutage sind Ghost-Buttons schick. Denen sieht man ihre Knopf-Funktionalität nur dann an, wenn man Ghost-Buttons als solche erkennen kann. Eine dünne Linie umrahmt einen mehr oder weniger knackigen Text. Meist hat der Ghost-Button einen transparenten Hintergrund. Was er heutzutage aber nie hat, ist eine knackige 3D-Anmutung, eine fast schon aufdringliche Optik. Im Gegenteil wird versucht, den Button optisch mit dem Hintergrund zu verschmelzen.

You are going to send email to