ist seit 1994 im Netz unterwegs, aber bereits seit über 30 Jahren in der IT daheim. Seit Anfang des neuen Jahrtausends schreibt er für diverse Medien, hauptsächlich zu den Themenfeldern Technik und Design. Man findet ihn auch auf Twitter und Google+ .

Jetzt höre ich wieder diejenigen, die zu bedenken geben, dass es doch aber nun ein kapitales Schnäppchen sei, das G6, mit seinen runden 450 Euro Straßenpreis statt der avisierten 749. Hier gilt: Wenn etwas zu schön ist, um wahr zu sein, dann ist es zumeist auch tatsächlich nicht wahr. Die UVP kann ich nur als schlechten Witz interpretieren. Die aktuellen 450 Euro sind immer noch zu hoch. Für mich kommt das Gerät zu keinem Preis nochmal ins Haus. Aber, wenn du im Hörsaal Notizen machen, im Wohnklo whatsappen oder im Steueramt facebooken willst und sowieso nicht fotografieren kannst, dann mag das G6 für kleines Geld was für dich sein. Ich jedenfalls hatte in 10 Jahren noch kein schlechteres.

Was aber gar nicht geht, ist das Display im Zusammenhang mit der Kamerabedienung. Die Foto-App des G6 bietet viele Gimmicks und sehr detaillierte Einstellungsmöglichkeiten. Wahrscheinlich kannst du einiges aus der Hardware holen, wenn du dich damit beschäftigst. Allein, genau das kannst du nicht. Denn, wenn du, wie ich, am holländischen Strand stehst und die Sonne vom Himmel lacht, dann erkennst du auf dem Display gar nichts mehr. Und ich meine wirklich, gar nichts mehr. Einstellungen vornehmen, Weißwerte abgleichen, Mist, sogar fokussieren oder auch nur den Bildausschnitt wählen oder darauf achten, dass die Horizontlinie waagerecht ist – es geht nicht, weil du nichts sehen kannst. Da nutzt es auch nichts, dass du späterhin im dämmrigen Kämmerlein ganz gute Reparaturwerkzeuge zur Verfügung hast.

Dieses Thema ist beim G6 ambivalent. Die Kamera macht zwar teilweise ganz gute Fotos. Das gilt aber nur bei perfekten Lichtverhältnissen und Motiven. Meist tendiert die Knipse zum starken Überschärfen und speziell im HDR-Modus bekommst du mehr Bildmatsch als brauchbare Ergebnisse. Fotos in Innenräumen können nicht mit den Fotos aus Kameras, etwa des iPhone oder des Galaxy mithalten. Sogar die des S7 sind besser. Das finde ich indes zwar schade, hätte mich aber nicht dazu gebracht, das Gerät zurück zu geben. Immerhin sind die Bilder insgesamt ganz okay. Wenn man einmal die Schwächen kennt, kann man sich darauf einstellen.

Leider funktionierte die Sprachsteuerung von Beginn an nur äußerst unzuverlässig. Ich hatte den Eindruck, dass das G6 einfach nicht Schritt halten konnte. Ich diktierte nicht etwa ganze Romane in normaler Sprechgeschwindigkeit. Aber ich änderte schon mal zwischendurch die Route und sendete die eine oder andere Whatsapp-Nachricht oder übersprang einen Song auf der Playlist. Es dauerte nicht lange und das System hing völlig. Eingehende Nachrichten konnten nicht mehr vorgelesen werden. Ausgehende Nachrichten wurden nur mit erheblichen zeitlichen Verzögerungen bearbeitet, manche überhaupt nicht.

Während der Fahrt wollte ich das G6 dann per Sprache bedienen. Immerhin gehört das Gerät zu den ersten mit Google Assistant. Und dieser Assistant ist wirklich gut. Daran hat allerdings LG keinen Anteil. Ich steuerte also die Navigation, wie auch die Kommunikation und die Soundbeschallung komplett per Sprache. Zumindest versuchte ich das.

Schwerer wiegen andere Probleme. So bemerkte ich nach Installation meiner App-Umgebung, dass das Benachrichtigungssystem nicht sauber funktionierte. Manche Apps zeigten gar keine Notifications, obwohl sie nicht blockiert waren. Schlimmer aber war der Umstand, dass das Tippen auf die jeweilige Benachrichtigung nicht den Start der entsprechenden App nach sich zog. Dachte ich zumindest. Es tat sich jedenfalls beim Tap auf die Benachrichtigung rein gar nichts. Als ich dann manuell bereits andere Apps gestartet hatte, erschien manchmal, nicht immer, doch noch die lange Zeit vorher per Benachrichtigung angeforderte App mit dem entsprechenden Inhalt.

Künftig werde ich allerdings genauer hinschauen, wer da wo welche Beurteilung in einen sogenannten Test gießt. Auf Aussagen von Leuten, die sich ihr Studium aus WG-Wohnklo oder Kinderzimmer heraus finanzieren, indem sie “Tests” aktueller Smartphones hinrotzen, sollte ich wohl keinen Deut mehr geben. Denn, man muss schon wirklich mit einem Gerät arbeiten, um festzustellen, ob es leistungsstark genug für den Alltag ist. Wenn allerdings die Latte so niedrig gelegt wird, dass das Achtkerngerät dem Steueramtsmitarbeiter aus Hengasch, Kreis Liebernich, das zwölfmalige Checken von Facebook pro Stunde erlauben muss, um als hinreichend leistungsstark ausgewiesen zu werden, dann ist die Aussagekraft des entsprechenden “Tests” kaum als solche zu bezeichnen.

Die diversen Ergüsse der diversen Android-Testmagazine sprachen an sich eine recht eindeutige Sprache. So sei der Prozessor des G6 zwar nicht brandaktuell, aber für alle aktuellen Aufgaben hinreichend. Zudem sei das Display brilliant und geradezu eine Referenz für andere. Damit war das Ding für mich gekauft.

Für das LG sprach denn zusätzlich die Tatsache, dass es keinen gekrümmten Bildschirm hat. Ich weiß nicht, wer das brauchen könnte. Für mich ist der gekrümmte Bildschirm an Smartphones genauso Unsinn, wie die Curved Displays bei TV und Monitor. Ich habe weder einen konvexen, noch einen konkaven Knick in der Optik.

You are going to send email to