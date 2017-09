Feather Icons: 240 moderne Piktogramme zur kostenlosen Verwendung

ist seit 1994 im Netz unterwegs, aber bereits seit über 30 Jahren in der IT daheim. Seit Anfang des neuen Jahrtausends schreibt er für diverse Medien, hauptsächlich zu den Themenfeldern Technik und Design. Man findet ihn auch auf Twitter und Google+ .

Die Feather Icons sind nicht das Beste seit Bier in Dosen und auch nicht alternativlos. Sie stellen aber in jedem Falle eine nutzwertige Ergänzung des Werkzeugkastens eines jeden Webdesigners dar. Viel Spaß damit.

Feather kannst du nicht nur mittels clientseitigem JavaScript verwenden, sondern auch via Node. Hier ist die Verwendung etwas anspruchsvoller. Ein Sprite für die ganz Konventionellen ist in Arbeit.

Zunächst baust du die komprimierte JavaScript-Datei feather.min.js oder die unkomprimierte Fassung feather.js in dein HTML-Dokument ein. Nun rufst du das entsprechend gewünschte Icon als Data-Attribut zu einem Element auf. Das kann so aussehen:

Die Symbole des Feather-Packs sind im Kern SVG-Dateien, so dass du sie mit einem geeigneten Werkzeug auch bearbeiten, etwa farblich anpassen oder skalieren kannst. Die Einbindung der Symbole in deine Website erfolgt am einfachsten in einer Kombination der SVGs mit JavaScript und HTML5-Data-Attributen.

You are going to send email to