Fake News Alarm: Botson entlarvt Bots in deinem Twitter-Stream

Natürlich kannst du den Tweet per einfachem Klick sichtbar machen. Wir sind schließlich nicht beim Vormundschaftsgericht. Das Botson-Icon in der Toolbar neben der URL-Leiste zeigt dir per Klick an, wieviele deiner Follower Botson bereits analysiert hat und wieviele davon es als Fake-Nutzer identifiziert hat.

Leider nehmen in letzter Zeit aber vor allem die böswilligen Bots stark an Quantität zu. Diese Bots sind dazu geschaffen, die öffentliche Meinung zu manipulieren, indem sie etwa Fake News verbreiten oder Andersdenkende angreifen oder durch die schiere Zahl suggerieren, dass die öffentliche Meinung anders wäre als sie es eigentlich ist. Diese Bots sind eine Gefahr für den gesellschaftlichen Diskurs und die daraus resultierenden Lösungen.

