EaseUS Data Recovery Wizard: Wenn die Daten weg sind (+Verlosung)

Es ist ein Horrorszenario. Eben waren sie noch da, die Fotos vom letzten Urlaub. Jetzt scheint die SD-Karte leer zu sein. Gesichert hattest du natürlich noch nichts. Nur die Ruhe, der EaseUS Data Recovery Wizard kann dir jetzt noch helfen.

Datenverlust muss nicht sein, ist aber nicht mal selten

Wer schon länger mit Daten hantiert, kann diese oder ähnliche Geschichten erzählen. Bei mir war es sogar schon einmal so weit, dass ich tatsächlich einen professionellen Datenretter einschalten musste. Komplett mit Demontage der Festplatte und allem Pipapo.

Das Bilder von SD-Karten verschwinden kann man ja schon fast als Normalfall betrachten. Wenn du jetzt noch hinterher gehst und die Karte formatierst, weil du glaubst, dann könnte man sie wieder lesen, dann ist alles zu spät.

Über die Notwendigkeit regelmäßiger Backups haben wir dich hier bei Dr. Web schon verschiedentlich in aller Deutlichkeit informiert. Viel weiter bringt dich diese Randnotiz im konkreten Falle allerdings nicht. Du kannst ja später, wenn alles wieder am rechten Fleck sitzt, darauf zurück kommen.

EaseUS macht Datenrettung einfach

Du hast also kein Backup und dein Speichermedium will dir deine Daten nicht zeigen. Jetzt hilft nur noch ein Vertreter vom Typ Datenrettung Software. Der EaseUS Data Recovery Wizard interessiert sich nicht für die Art des Speichermediums und geht ganz pragmatisch ans Werk.

Assistentengestützt durchsuchst du beliebige Speichermedien, egal ob es sich dabei um interne oder externe Festplatten, USB-Sticks, SD-Karten, Digitalkameras oder andere mobile Geräte handelt. Ebenfalls egal ist es, ob du deine Daten versehentlich selber in den Papierkorb geworfen, eine Platte formatiert oder dein System mit einem Virus infiziert hast. Auch auf teilweise beschädigten Festplatten, bei Problemen mit dem OS oder bei Partitionsverlust steht dir der Wizard zur Seite. Wenn der Schnellscan nicht reicht, bietet EaseUS einen Tiefenscan auf, der zwar wesentlich langsamer, dabei aber auch wesentlich gründlicher zu Werke geht.

Der EaseUS Data Recovery Wizard steht in verschiedenen Varianten zur Verfügung. Die kostenlose Version ist nicht funktionsbeschränkt, so dass du alle Fähigkeiten des Programms damit nutzen kannst. Es ist lediglich nicht möglich, mehr als 500 Megabyte an Daten wiederherzustellen. Teilst du die Software mit deinen Followern auf Twitter, Google+ oder Facebook, erhöht EaseUS dein kostenloses Recovery-Kontingent auf 2 Gigabyte.

Ohne diese Daten-Beschränkung arbeitet die Pro-Version des Wizard. Für 66,69 Euro erhältst du dauerhaft Updates, sowie lebenslangen technischen Support obendrauf. Die Pro-Version kannst du heute bei uns gewinnen.

In der Variante „Pro + WinPE“ erhältst du für 95,14 Euro noch ein bootbares Medium dazu, mit dessen Hilfe du dann in der Lage bist, auch nicht bootfähige Systeme wiederherzustellen. Die teuerste Version namens „Technician“ ist für Dienstleister gedacht, die Datenrettung für ihre Kunden erbringen.

Gewinne eine von fünf Lizenzen des EaseUS Data Recovery Wizard Pro

Dankenswerterweise hat uns der Hersteller fünf Lizenz-Codes für den EaseUS Data Recovery Wizard Pro zur Verfügung gestellt, die wir getreu dem Motto „Kommentieren & Gewinnen“ an den Mann und die Frau bringen wollen. Viel tun musst du nicht.

Hinterlasse einen mehr oder weniger sinnvollen Kommentar unter diesem Beitrag und du bist dabei. Wichtig ist allerdings, dass du eine echte E-Mail-Adresse angibst, denn wir müssen dich über deinen Gewinn schließlich unterrichten können. Keine Sorge. Wir nutzen die E-Mail-Adresse für keine anderen Zwecke, nicht mal für unsere eigenen und schon gar nicht geben wir sie an Dritte weiter.

Alle Kommentare, die bis zum 3. März 2017, 18:00 Uhr, eingehen, nehmen an der Verlosung teil. Beschränkungen gibt es keine. Du kannst auch aus dem Ausland teilnehmen, da wir lediglich Lizenz-Codes per E-Mail versenden müssen. Zugang zum Internet benötigst du also ;-)

Viel Glück!