Digitale Wege zu mehr Geld: 8 Tipps gegen die fatale Flaute im Portemonnaie

Jetzt mal Hand aufs Herz: Zeiten, in denen man knapp bei Kasse ist, kennt sicherlich jeder. Und die Gründe dafür können ganz vielfältiger Art sein: Geht ein großes Gerät im Haushalt kaputt, wie etwa der Kühlschrank oder die Waschmaschine, ist nicht nur guter Rat, sondern manchmal auch die Neuanschaffung teuer. Hinzu kommen diese speziellen Wochen, in denen eine Feier die andere jagt. Wird man eingeladen, bringt man natürlich ein Präsent mit. Fungiert man selbst als Gastgeber, gilt es die eigenen Gäste zu verköstigen. Und auch das fällt in die Rubrik „sonstige Ausgaben“, die durchaus ein Finanzloch ins Portemonnaie reißen können. Die besten Tipps gegen die Flaute im Portemonnaie zeigt dieser Ratgeber.

