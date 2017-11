Die Fundstücke aus dem Dr. Web Newsletter 325

In unserem Newsletter stellen wir regelmäßig kleine Tools und Dienste vor, die euch das Leben als Seitenbetreiber und Webdesigner leichter machen. Unser Newsletter ist nicht so wie andere. Die meisten unserer Kollegen versenden lediglich eine Liste der veröffentlichten Artikel nochmal per E-Mail an die Leserschaft. Bei uns gibt es exklusive Sonderinhalte, die du vor allen anderen Leserinnen und Lesern im heimischen Postfach findest. Heute stelle ich dir die Highlights des Newsletters 325 vor. Abonnenten haben schon den Newsletter 326 im Postfach. Willst du auch Abonnent werden? Es ist natürlich vollkommen kostenlos.

Da hatten wir gerade kollektiv aufgeatmet und festgestellt, dass Webdesigner nicht aussterben werden, schon kommt eine andere Art von Bedrohung auf den Plan. Was passiert, wenn Siri den Satz „Hey Siri, bau mir eine Website” tatsächlich versteht und sinnvoll umsetzt?​

Die Antwort findest du hier >>

Suchmaschinenoptimierung (SEO) ist keine Wissenschaft und kann von jedermann mit relativ geringem Aufwand bewältigt werden. Du darfst nur nicht den Gurus glauben, sondern solltest dich auf ein paar wenige Aspekte fokussieren, die den Großteil des Ranking-Erfolges ausmachen.

Hier erfährst du, auf welche? >>

Kennst du unser E-Book-Bundle? Spare jetzt 6,99 €! Mehr erfahren »

Was ein bisschen Kreativität, gepaart mit WebGL und Three.js leisten kann, zeigt die Agentur EPIC (Every Pixel Counts) mit ihrem Showcase „Moments of Happiness”. Hier interagierst du per Maus mit verschiedenen Tieren. Dem einen bescherst du Moments of Happiness, dem anderen nicht so.

Schaus dir an >>

Link-Verkürzer sind ja praktisch schon wieder Nineties. Dieser URL-Verkürzer arbeitet mit Emojies. Das ist zwar irgendwie Blödsinn, sieht aber gut aus.

Hol dir deine eigene Emojy-URL >>

Wenn du Canva kennst, wird dir Crello bekannt vorkommen. In der Tat gleicht es dem Wettbewerber überaus deutlich und dient auch dem gleichen Zweck. Dabei bietet es Zugriff auf den 60 Millionen starken Bildbestand von Depositphotos und erlaubt dir ansonsten kostenlos die Erstellung deiner Social Media Grafiken.

Probiere es selbst >>

Bildeffekte auf der Basis von CSS haben den Vorteil, dass sie per Definition nicht destruktiv sind. Schlimmstenfalls, bei inkompatiblen Browsern, sehen deine Besucher halt das nicht manipulierte Bild. Was inzwischen schon alles möglich ist, findest du auf Free Frontend ordentlich sortiert vor.

Hier gehts zur Übersicht >>

Grant McAllister, seines Zeichens UX-Designer bei Booking.com in Amsterdam, macht sich nicht gerne Gedanken darum, was er während der Arbeit auf die Ohren bekommt. Kurzerhand erstellte er MakersMusic.co, um künftig unbesehen einen der drei Channels auf On stellen zu können.

Die Auswahl ist sicherlich Geschmackssache, aber wer auf Ambient Sounds und Hip Hop steht, kann eventuell was damit anfangen. Teste es halt…

Pump up the volume >>