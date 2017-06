Die Fundstücke aus dem Dr. Web Newsletter 324

ist seit 1994 im Netz unterwegs, aber bereits seit über 30 Jahren in der IT daheim. Seit Anfang des neuen Jahrtausends schreibt er für diverse Medien, hauptsächlich zu den Themenfeldern Technik und Design. Man findet ihn auch auf Twitter und Google+ .

Bevor ich jemanden traurig zurück lasse, weil er/sie sich so sehr auf das Thema Farbinspiration gefreut hatte, dann aber doch nur eine iPhone-App präsentiert bekam, will ich hier auch noch eine Web-App vorstellen, mit deren Hilfe du ganz einfach und völlig kostenlos schicke Farbpaletten für deine Projekte zusammenstöpseln kannst.

Du startest die App und siehst deine Umwelt durch die Kamera. Cone zeigt dir die passenden Farbwerte dazu. Du willst eine designerische Reminiszenz an deine Lieblingsunterhose in dein Projekt einbauen? Cone liefert dir den passenden Gelbton, wenn du die Kamera auf dein Dessous richtest.

Wenn du mit Texten arbeitest, wird es nie wurscht sein, wieviele Zeichen oder Wörter eben jene Schreiberzeugnisse aufweisen. Wenn du nicht auf Word setzt, was im Grunde keiner, der Texte fürs Web produziert, tut, dann hast du Bedarf an diesem Tool.

