Die Fundstücke aus dem Dr. Web Newsletter 323

In unserem Newsletter stellen wir regelmäßig kleine Tools und Dienste vor, die euch das Leben als Seitenbetreiber und Webdesigner leichter machen. Unser Newsletter ist nicht so wie andere. Die meisten unserer Kollegen versenden lediglich eine Liste der veröffentlichten Artikel nochmal per E-Mail an die Leserschaft. Bei uns gibt es exklusive Sonderinhalte, die du vor allen anderen Leserinnen und Lesern im heimischen Postfach findest. Heute stelle ich dir die Highlights des Newsletters 323 vor. Abonnenten haben schon den Newsletter 324 im Postfach. Willst du auch Abonnent werden? Es ist natürlich vollkommen kostenlos.

Moodica ist eine Web-App, die dich auf eine Entspannungsreise schickt. Mit bildschirmfüllenden Videos versetzt du dich im Handumdrehen in den Ruhezustand. Die Verwendung ist kostenlos.

QR-Codes sind in aller Munde. Du kannst dir drüben auf QRX, einem kostenlosen Service, schnell und unkompliziert einen eigenen QR-Code generieren. Dabei bringst du entweder bloß deine Website darin unter, oder du generierst dir eine vollständige Visitenkarte mit allen Kontaktdaten als QR-Code. Musse haben.

Wenn du schnell ein obercooles Logo für deine Hipster-Runde benötigst, solltest du es beim gleichnamigen Logogenerator kostenlos erledigen. Das hat Swag.

Flatris ist eine auf React und Redux basierende minimalistische Tetris-Variante, die auch auf mobilen Geräten uneingeschränkt funktioniert. Willst du beim Spielen direkt ein bisschen was lernen, dann achte auf die rechte Seite des Screens. Hier läuft die Programmlogik sichtbar ab.

Die Bauhaus-Schule und sein Gründer Walter Gropius sind noch heute zumindest all jenen bekannt, die sich studierenderweise mit Design befassen. In diesem Beitrag erklären die Designer von Prototypr, was von den Bauhaus-Ansätzen auch heute noch ganz aktuell ins Design passt.

