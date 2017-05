Die Fundstücke aus dem Dr. Web Newsletter 322

In unserem Newsletter stellen wir regelmäßig kleine Tools und Dienste vor, die euch das Leben als Seitenbetreiber und Webdesigner leichter machen. Unser Newsletter ist nicht so wie andere. Die meisten unserer Kollegen versenden lediglich eine Liste der veröffentlichten Artikel nochmal per E-Mail an die Leserschaft. Bei uns gibt es exklusive Sonderinhalte, die du vor allen anderen Leserinnen und Lesern im heimischen Postfach findest. Heute stelle ich dir die Highlights des Newsletters 322 vor. Abonnenten haben schon den Newsletter 323 im Postfach. Willst du auch Abonnent werden? Es ist natürlich vollkommen kostenlos.

ERINNERST DU DICH NOCH?

Der Designer mit dem Nutzernamen PORTERODELANTERO aus Barcelona hat sich die Mühe gemacht, eine kleine Historie der Fotoapparate zu zeichnen, zu animieren und als Video bereitzustellen. Wenn man schon etwas länger auf dieser Erde wandelt, wird man direkt ein wenig nostalgisch.

Schaus dir an, drüben bei Vimeo >>

Drüben bei Google gibt es eine recht detaillierte Checkliste zum Thema „Progressive Web Apps”. Wenn du nicht weißt, was das bedeutet, lies meinen Artikel für t3n zum Thema. Google Developers ist stets eine gute Anlaufstelle, was die PWA Checklist einmal mehr dokumentiert.

Hier gehts zur Checkliste >>

MIt dem „Text Emoticon Generator” von Ascii.li erstellst du auf einfache Weise komplexe Text Emoticons, die du dann per einfachem Klick in die Zwischenablage und von dort aus überallhin kopieren kannst. Ich benötigte doch tatsächlich ein paar Minuten Einarbeitungszeit…

Hier gehts zu ascii.li >>

Wo fängt Typografie an und wo hört sie auf? Ist die Monospace-Schrift auf der Mikrowelle schon Typografie? Sind Bahntickets, Eintrittskarten fürs Kino, Kassenzettel oder andere Ephemera auch typografisch wertvoll? Und wie ist das eigentlich mit Weinetiketten?

Das sind die Fragen, die die aktuelle Ausgabe 4.0 des Typografie-Magazins Schrägstrich beantworten will. Das Magazin ist kostenlos, aber nur via iBooks auf Geräten aus dem Hause Apple zu konsumieren. Da die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass viele an Typografie interessierte auch Apple-Geräte nutzen, stelle ich das Magazin hier vor.

Hols dir bei iTunes >>

Will Stone stellt dir ein sehr schönes und vor allem nutzwertiges Codepen-Experiment zur Verfügung. Du erhältst einen Sourcecode-Generator für die CSS Flexbox.

Mit „Flexible Boxes” erstellst du dir ein passgenaues Layout unter Verwendung der neuen Flexbox-Eigenschaft, aber ohne die Codefrickelei manuell zu machen. Stattdessen stellt du die Parameter deines Designs über Schieberegler und andere Manipulationsmöglichkeiten sehr genau ein. Dabei siehst du jederzeit, wie sich dein Box-Layout verhält. Natürlich ist „Flexible Boxes” kein Tool für komplett Ahnungslose, es erleichtert aber den Einstieg in CSS Flexbox doch deutlich.

Strick dir dein Flexbox-Layout >>

Der kleine Service namens Launchaco begleitet dich bei einem deiner allerersten Schritte in die Selbständigkeit, oder, wenn du bereits soweit bist, bei der Suche nach einem oberkrassen Produktnamen. Bei Launchaco gibst du einfach den geplanten Namen ein und das Tool sucht für dich, ob die relevanten Domains noch frei sind, welche Typo gut passen könnte und welche Social Channels du mit dem Namen noch ergattern könntest. Nachdem es kostenlos ist, eigentlich ein Nobrainer.

Ab zu Launchaco >>