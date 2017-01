Die Codepen-Schatztruhe: 10 Perlen und 10 nützliche Code-Schnipsel

Wie Dribbble oder Behance schafft es auch Codepen, kreative Denker unterschiedlicher Kenntnisstufen anzuziehen und zusammenzubringen. Hier gibt es Denkfutter für jedermann, egal ob ganz am Anfang oder schon hoch in der Nahrungskette stehend.

Besonders, wenn es dir akut an Inspiration mangelt, findest du auf Codepen mit Leichtigkeit das ein oder andere Projekt, dass dich regelrecht wegbläst. Das Beste an Codepen ist natürlich, dass es sich nicht um eine Ausstellung handelt, die starre Stücke zum Bestaunen vorstellt. Vielmehr kannst du auf Codepen an allen Stellen selbst Hand anlegen und das Ausstellungsstück auf verschiedenste Weisen fortentwickeln. So lernst du am direkten Beispiel, was bekanntlich die beste Art des Lernens ist.

Heute habe ich eine Liste mit Pens für dich, die zur Hälfte aus innovativen Perlen und zur anderen Hälfte aus nutzwertigen Codeschnipseln für deine tägliche Arbeit besteht. Während die Perlen an die Grenzen des Machbaren gehen und auch nicht zwangsläufig in jedem Browser funktionieren, bleiben die Codeschnipsel fest auf dem Boden der Tatsachen und bringen unmittelbaren Nutzwert.

10 Perlen für deine Inspiration

Titel:



Erstellt von: John Blazek

Titel:



Erstellt von: Karim Maaloul

Titel:



Erstellt von: Eduardo Lopes

Titel:



Erstellt von: Jason Mayes

Titel:



Erstellt von: Sascha Sigl

Titel:



Erstellt von: André Mattos

Titel:



Erstellt von: Timur Bilalov

Titel:



Erstellt von: Jack Rugile

Titel:



Erstellt von: Chris Coyier

Titel:



Erstellt von: Lloyd James

10 handfeste Lösungen für die tägliche Arbeit

Titel:



Erstellt von: Chris Arasin

Titel:



Erstellt von: Oltika

Titel:



Erstellt von: Mohamed Hasan

Titel:



Erstellt von: Vail

Titel:



Erstellt von: Maciej Siwanowicz

Titel:



Erstellt von: Bennett Feely

Titel:



Erstellt von: Luke Meyrick

Titel:



Erstellt von: Jan Czizikow

Titel:



Erstellt von: Manasseh Pierce

Titel:



Erstellt von: Dronca Raul