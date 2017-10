Kostenlose HTML-Editoren: Die 11 Besten für Webentwickler unter Windows

Webdesigner und Webentwickler, die mit Windows arbeiten, finden durchaus einige kostenlose HTML-Editoren vor. Nur, welcher eignet sich und welcher eher nicht. Wir sagen es dir.

Der HTML-Editor ist ein unverzichtbares Werkzeug, deshalb wähle weise

Wer Webseiten entwickeln möchte, braucht einen HTML-Editor. Sicherlich kannst du auch mit Hilfe des Windows-Notepad eine Webseite erstellen – schön und komfortabel geht indes anders. Besonders wichtig bei einem HTML-Editor sind eine gute Einfärbung der Syntax – auch Syntax-Highlighting genannt – und eine brauchbare Code-Vervollständigung. Natürlich wäre das ein oder andere Extra gut, zum Beispiel eine Auswahl an Themes für den Editor, damit du dir die Optik des Tools, das du ganzen Tag vor Augen hast, etwas gefälliger gestalten kannst. Das kommt dem eigenen Individualismus entgegen und, vorausgesetzt man wählt ein geeignetes Design, erlaubt ermüdungsfreieres Arbeiten über längere Zeit. Schauen wir einfach mal vorurteilsfrei auf unsere Auswahl der elf besten kostenlosen HTML-Editoren für Windows.

Visual Studio Code

Visual Studio Code ist ein kostenloser HTML-Editor aus dem Hause Microsoft. Auch in der Vergangenheit hat sich Microsoft schon häufig durch kostenlose Webentwickler-Varianten ihrer Werkzeuge für den professionellen Entwickler hervorgetan. Leider waren die so entstandenen Tools bislang eher für den Hobby-Anwender und dort nicht mehr als ein akzeptabler Kompromiss.

Erst mit Visual Studio Code zeigen die Redmonder ein ernstzunehmendes Produkt, dass sich innerhalb kürzester Zeit eine Fangemeinde erarbeiten konnte, die den bisherigen Liebling Sublime Text fast schon vergessen lässt. Visual Studio Code gibt es nicht nur für Windows, sondern auch für macOS und sogar für Linux. Damit kannst du plattformübergreifend mit dem gleichen Komfort und Funktionsumfang arbeiten.

VS Code kann mit Extensions bequem funktional erweitert werden. Optische Veränderungen führst du über Themes herbei, von denen es ebenfalls eine breite Vielfalt gibt. VS Code arbeitet direkt mit Github zusammen und bietet nicht nur ein außerordentlich gutes Syntax-Highlighting für diverse Sprachen, sondern auch eine fortgeschrittene Variante der Code-Vervollständigung. Bei der Arbeit mit VS Code habe ich mich schon häufig gewundert, wieso Microsoft dieses Produkt kostenlos abgibt. Aber, wollen wir uns mal nicht beschweren.

VS Code unterliegt einem vierwöchigen Update-Turnus. Die Changelogs sind Monat für Monat umfangreich. Das Produkt wird massiv fortentwickelt, wobei Wünsche der Nutzergemeinde ernsthaft einbezogen werden. Neben den optischen und funktionellen Erweiterungsmöglichkeiten, wird bei VS Code auch die Unterstützung der Verwender nicht vernachlässigt. So steht dir eine umfassende Dokumentation zur Verfügung und auch die beliebten Tutorial-Videos haben die Redmonder am Start.

Link zur Website mit Download

Atom

Beim kostenlosen HTML-Editor Atom ist der Name Programm. Denn Atom ist vollständig modular aufgebaut. Um einen minimal großen Programmkern gruppieren sich Open-Source-Kontributionen in rauen Mengen. Sogenannte Packages sind das, die den Funktionsumfang des Tools aus dem Hause Github fast beliebig erweitern können.

Vom Start weg unterstützt Atom Node.js so weitgehend, dass du sogar eine Node-Instanz direkt aus Atom starten kannst. Atom arbeitet direkt mit Gibthub zusammen, so dass die Arbeit mit Versionskontrolle nahtlos möglich ist. Weitere Features rüstest du über die bereits erwähnten Packages nach, die du im Übrigen auch selbst erstellen und der Communitly zur Verfügung stellen kannst.

Seit kurzem stehen für Atom zwei bahnbrechende Packages bereit, die besonders für Entwickler sehr interessant sein werden. Atom kann nämlich neuerdings fast zu einer echten IDE ausgebaut werden. Damit bist du dann in der Lage, komplette Projekte zu verwalten, um etwa festzustellen, welche Variable wo im Projekt noch vorhanden ist etc. Zusätzlich lässt sich die IDE mit Sprach-Packages zu jeder beliebigen Programmiersprache befähigen.

Atom steht für Windows, macOS und LInux zur Verfügung und erfreut sich ebenfalls einer sehr regen Fortentwicklung.

Link zur Website mit Download

Phase 5

Phase5 wird seit 1998 beständig weiterentwickelt und ist einer der bekanntesten kostenfreien Editoren für Windows.

Einige Features von Phase5 sind: Projektverwaltung, Tag-Vervollständigung für HTML-Befehle, ein integrierter Bildbetrachter, ein Syntax-Debugger, Umlaut-Konvertierung, ein Einrückassistent, projektweites Ersetzen von Text und benutzerdefinierte Menüs und Vorlagen.

Der HTML-Editor unterstützt gängige Formate wie PHP, Javascript, HTML, VBScript, JAVA und Pearl. Er besitzt einen Dateimanager zum schnellen Wechsel zwischen den Dokumenten. Du kannst mehrere Dokumente gleichzeitig editieren und so weiter…

Phase 5 läuft unter Windows 7 und 8, Vista, XP, 2000, 98 – 32/64 Bit und auch Server-Versionen.

Link zur Website mit Download

Programmer’s Notepad

Das Programmer’s Notepad bietet schon mal eine etwas modernere Oberfläche und kommt mit zwei Themes daher, einem hellen und dem abgebildeten dunklen. Neben Syntax Highlighting beherrscht der Editor den Umgang mit Code Snippets, bietet Code Folding (ein Ein- und Ausfalten von Code zur besseren Übersicht) und ist über PyPN-Scripting und die Nutzung von Add-Ons vollständig auf die eigenen Bedürfnisse anpassbar.

Link zur Website mit Download

SynWrite

SynWrite ist ein ganz spezieller Editor mit einer großen Funktionsvielfalt. Die Idee hinter SynWrite war die Vereinigung der guten Ansätze aller auf dem Markt erhältliche Editoren in einem Einzigen – und so liest sich auch die Feature-Liste. Dabei lässt sich der Editor jederzeit mit eigenen Plugins – in Phyton geschrieben – erweitern. Neben den üblichen Funktionen wie Code-Folding und Auto-Vervollständigung beherrscht SynWrite zum Beispiel auch Multiple-Carrets, siehe Animation:

Diese Funktion kann sich als sehr zeitsparend erweisen. Zudem beherrscht SynWrite das wichtige Emmet (ehemals Zen Coding).

Link zur Website mit Download

PlainEdit.NET

PlainEdit kann mehrere Dateien in Tabs öffnen, ist ebenfalls über Plugins erweiterbar und bietet eine Menge Funktionen, darunter Dokument- und Textvorlagen. Über eine Seitenleiste können Snippets (Vorlagen, Codeteile oder sonstige Texte) schnell und einfach eingefügt werden. Zudem verfügt PlainEdit über eine gute “Suchen und Ersetzen”-Funktion von Texten mit regulären Ausdrücken – auch in nicht geöffneten Dateien. Als Besonderheit sollte erwähnt werden, dass der Editor sogar von einem USB-Stick betrieben werden kann. PlainEdit ist in einer deutschen Übersetzung vorhanden.

Link zur Website mit Download

Notepad++

Notepad++ ist so etwas wie der Klassiker in unserer Übersicht. Entstanden ist er aus der Situation, dass der bei Windows mitgelieferte Editor bereits extrem in die Jahre gekommen war und wichtige Funktionen nicht bietet.

Notepad++ vermag mehrere Dateien in Tabs zu öffnen, bietet Code-Vervollständigung und gutes Syntax-Highlighting. Ein Makro-Rekorder, mit dem sich häufig wiederkehrende Befehle automatisieren lassen, ist ebenfalls an Bord. Die Oberfläche ist an persönliche Bedürfnisse anpassbar und es stehen eine Menge Plugins zur Erweiterung des Featureset zur Verfügung.

Link zur Website mit Download

jEdit

jEdit kann so ziemlich jede erdenkliche Datei öffnen, bearbeiten und die Syntax entsprechend einfärben. Das Öffnen mehrerer Dateien als Tabs ist ebenfalls möglich und erleichtert die Arbeit an einem Projekt ungemein. Nicht vorhandene Optionen können mittels Plugins ergänzt werden.

jEdit beherrscht aber schon im Auslieferungszustand etliche wichtige Funktionen, darunter Code-Folding, das Markieren zusammenhängender Elemente und Tags, einen Dateimanager und eine gute “Suchen und Ersetzen”-Funktion. Hinzu kommt die Möglichkeit, den Editor anzupassen und zu erweitern, so dass sich jEdit durchaus nicht hinter dem Wettbewerb zu verstecken braucht.

Link zur Website mit Download

Sublime Text 2 – Das Schweizer Taschenmesser

Kein anderer HTML-Editor hat jemals einen solchen Siegeszug erlebt wie Sublime Text 2. Innerhalb kürzester Zeit nach Release eroberte er die Sympathien der professionellen Webentwickler. Das liegt nicht zuletzt an der Tatsache, dass er für Windows, macOS und Linux gleichermaßen verfügbar ist.

Seine Stärke ist die Anpassbarkeit durch Erweiterungen und per JSON-Datei vorzunehmende Benutzereinstellungen. Grundsätzlich gibt es kaum eine denkbare Anforderung, die man nicht durch Einstellen oder Erweitern zufügen könnte.

Mit Hilfe des “Packet Managers” – der installiert werden muss – können im Anschluss sehr komfortabel Erweiterungen heruntergeladen und installiert werden.

Bedingt durch die hohe Verbreitung des Editors gibt es mittlerweile eine umfassende Plugin-Bibliothek; dazu etliche Plugins, die auf den Websites der Entwickler angeboten werden.

Übrigens hat kaum ein anderer HTML-Editor eine so gute und umfassende (inoffizielle) Dokumentation. Auch Tutorials für Sublime Text 2 werden im Internet zuhauf angeboten, was die erforderliche Einarbeitungszeit deutlich verkürzt.

Sublime Text 2 ist nicht kostenfrei. Allerdings kann der Editor unbegrenzt evaluiert (getestet) werden. Bei Gefallen solltest du der Fairness halber eine Lizenz für 70.- USD erwerben.

Seit Ende September 2017 ist Sublime Text offiziell in der finalen Version 3 erhältlich. Aufgrund der jahrelang verschleppten Entwicklung und der mangelnden Kompatibilität zu Version 2 hat Sublime Text indes stark an Zustimmung und somit auch an Bedeutung verloren. Es bleibt abzuwarten, wohin die Reise geht. Ich würde derzeit den Umstieg auf Visual Studio Code oder Atom empfehlen, zumal die beiden genannten kostenlos sind.

Link zur Website mit Download

Brackets

Brackets ist ein moderner, quelloffener Editor mit einigen interessanten Funktionen. Zum Beispiel kann er in Zusammenarbeit mit der Adobe Creative Cloud Extract (= Vorschau) Designdaten wie Farbe, Schriftarten, Verläufe und ähnliches direkt aus einer PSD-Datei lesen und in korrekten CSS-Code umsetzen. Ebenso lassen sich Ebenen als Bild extrahieren, Informationen aus der PSD als Variable in einem Präprozessor nutzen und bequem Abstände und Proportionen von Elementen ermitteln. Das alles ist möglich, ohne den Editor verlassen zu müssen.

Bitte beachten: Die Nutzung der Adobe Creative Cloud ist kostenpflichtig. Die Extract-Version kann direkt gemeinsam mit Brackets installiert werden. Da Brackets Teil der Creative Cloud ist, steht er für Windows und macOS gleichermaßen zur Verfügung.

Ein weiterer großer Pluspunkt an Brackets sind die Erweiterungen, mit denen der Editor auf die eigenen Bedürfnisse angepasst werden kann. Alle drei bis vier Wochen sollen neue Erweiterungen dazukommen. Erwähnt werden will auch die vollständige Unterstützung von Präprozessoren.

In Brackets kannst du “Schnelles Bearbeiten” sowie “Live-Vorschau” sogar zusammen mit LESS- und SCSS-Dateien verwenden, was das Arbeiten damit wesentlich vereinfacht. Zusammen mit den richtigen Erweiterungen und der Adobe Creative Cloud Extract kann dieser Editor sogar die Bedürfnisse von Profis abdecken.

Eine kurze Vorstellung von Brackets im Video

Link zur Website mit Download

Aptana Studio 3

Das Aptana Studio in der aktuellen Version 3 ist eine der bekanntesten und umfassendsten Entwicklungsumgebungen für Windows, Mac und Linux. In Version 3 wollen die Entwickler auch eine der größten Schwachstellen des Aptana Studios beseitigt haben, nämlich seine zum Teil extrem unbefriedigende Performance.

Die größten Stärken des Editors sind seine gute Anpassbarkeit und vor allem die Git-Integration sowie das eingebaute Terminal. Aptana Studio 3 unterstützt die neuesten Webstandards wie HTML5 und CSS3. Für Ruby und JavaScript bietet Aptana einen integrierten Debugger an.

Link zur Website mit Download

Du willst nicht coden? Dann schau dir Mobirise an

Der Begriff HTML-Editor wird auch von jenen verwendet, die dir damit das Editieren von HTML gar nicht erlauben, sondern dir stattdessen eine visuelle Umgebung für das Webdesign bieten. Solltest du entsprechend auf diesem Beitrag gelandet sein, weil du genau einen solchen suchst, wirst du inzwischen gemrkt haben, dass du am falschen Ort bist. Damit du uns nicht komplett frustriert wieder verlässt, will ich dich mit einem Werkzeug bekannt machen, das genau die Fähigkeiten hat, die du suchst.

Mobirise ist ebenfalls ein Editor, den du auf deiner Festplatte installieren musst, er lässt dich aber Seiten nur visuell gestalten. An den Code kommst du gar nicht ran. Dabei ist Mobirise extrem performant und einfach zu bedienen. Wenn du eine responsive Website schnell benötigst, solltest du dir den kostenlosen Editor Mobirise auf jeden Fall näher ansehen. Er steht für Windows und macOS zur Verfügung.

Fazit

Es gibt eine Menge HTML-Editoren für Windows, doch die guten sind rarer gesät. Für den nicht-täglichen Gebrauch bietet sich Notepad++ an, für den täglichen Gebrauch eines professionellen Webentwicklers wird dieser nicht reichen. Da gibt es professionellere Lösungen, wie zum Beispiel Sublime Text 2, welcher umfassend an persönliche Bedürfnisse angepasst werden kann (aber auch muss). Fans von schlüsselfertigen Lösungen werden womöglich eher mit Aptana, SynWrite oder Programmer’s Notepad glücklich. Was setzt du ein?

Übrigens: für Mac-Nutzer haben wir einen eigenen Beitrag zum Thema geschrieben. Diesen findest du hier >>

