Deine Meinung: das neue Design des Smashing Magazines

Unsere großen Freiburger Magazinbrüder vom Smashing Magazine unterziehen ihr in der internationalen Webworkerwelt beliebtes Magazin einer Generalüberholung. Vor einigen Tagen schaltete das Relaunch-Team die Beta-Version frei und präsentierte das Ergebnis von 18 Monaten harter Arbeit. Wie immer wenn es um Design geht sind die Geschmäcker verschieden. Die Nutzererfahrung unterscheidet sich jedenfalls grundlegend von der aktuellen Designinkarnation. Das Leserecho war überwiegend positiv. Einige bemängelten, dass die Rotlastigkeit zu Lasten der Lesbarkeit geht. Was denkt ihr, verehrte Leser des Dr. Web-Magazins?

You are going to send email to