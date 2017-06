Dein Bild von Kreativität ist falsch

ist seit 1994 im Netz unterwegs, aber bereits seit über 30 Jahren in der IT daheim. Seit Anfang des neuen Jahrtausends schreibt er für diverse Medien, hauptsächlich zu den Themenfeldern Technik und Design. Man findet ihn auch auf Twitter und Google+ .

Am wichtigsten aber ist, dass du deine Überzeugung, du seist nicht kreativ, aufgibst, bevor sie sich schwer löschbar in deinen Synapsen verankert. Denn diese Überzeugung ist immer falsch. Du BIST kreativ .

Eine andere Methode ist, etwas zu tun, das du nicht kannst . Solche paradoxen Verhaltensweisen stimulieren Problemlösungs-Areale in dir, von denen du möglicherweise noch gar nichts wusstest. Eine weitere paradoxe Verhaltensweise wäre das Innehalten im schnellen Büroalltag oder das Gasgeben in ruhigen Minuten. Überrasche dein Gehirn . Es wird auf jeden Fall reagieren.

Tu es nicht. Im Gegenteil, setze dir selbst Grenzen . Beschränke deine Möglichkeiten für die Lösung eines Problems gezielt. So weit, dass es nur noch wenige Wege der Lösung gibt. Amazon-Gründer Jeff Bezos sagte bereits 2008 , dass die Basis für Innovationen nach seiner Erfahrung stets Beschränkungen sind. Er habe die kreativsten Ideen für Amazon stets dann gehabt, wenn das Geld am knappsten war. Wenn du in einer engen Box eingesperrt bist, kannst du dir den Weg wieder raus nur selbst erfinden, so Bezos. Ob es sich nun um Geld, Zeit oder andere Rahmenbedingungen handelt. Beschränkungen sind Innovationstreibe r. Probier es mal aus.

Nein, nein. War nur ein Spaß. Klar, das ist alles wichtig, bringt dir aber in diesem Moment keinen unmittelbaren Nutzen. Außerdem kannst du in das Kreativloch auch satt und ausgeschlafen fallen.

Was ist Kreativität für dich? Glaubst du, dass nur Maler, Musiker und andere Künstler kreativ sind? Ich denke, damit definierst du den Begriff viel zu eng. Kreativität ist vielmehr, alte Probleme mit neuer Denke zu lösen . Oder, sie überhaupt zu lösen. Um es noch ein wenig niederschwelliger zu handhaben. So betrachtet, ist eigentlich jeder Mensch kreativ.

