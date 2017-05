Deal der Woche: Das Sci-Fi Bundle ist ein Set mit galaktischen Logos, Hintergründen, Schriften und mehr

Hinweis: Dieser Beitrag ist zwar Werbung, Dr. Web erhält aber keine Provision für erfolgte Verkäufe. Der “Deal der Woche” ist ein Anzeigenformat des guten alten Dr. Web, den wir ergänzend zu den Display-Ads anbieten. Wie der Name bereits vermuten lässt, wird maximal ein solcher Beitrag pro Woche verkauft. Bist du daran interessiert, einen Deal der Woche zu buchen, so wende dich vertrauensvoll an unseren Vermarkter , das Team von Dr. Web Media.

Normalerweise kostet das Sci-Fi Bundle 115 US-Dollar, also rund 106 EUR. Für die Dauer unseres Deals sparst du 85 Prozent und erhältst das komplette Paket für ganze 17 US-Dollar, also runde 16 EUR. Für 25 US-Dollar (23 EUR) packt Mighty Deals dir noch die Web-Fonts obendrauf.

Steckst du mit dem Kopf in den Wolken? Steck ihn noch ein Stück höher und du kommst im All wieder raus. Von dort oben koordinierst du dann deine hohen Ziele unter Verwendung des Sci-Fi Bundle aus unserem Deal der Woche . Das ist einfach mit einem Haufen professioneller Weltall-Ressourcen, wie Schriften, Logos, Hintergründen und sogar vektorisierten UI-Elementen.

