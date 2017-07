Wer erfand das Design der Achtziger?

Ich bin in den Achtzigern erwachsen geworden. Damals habe ich das typische 80ies-Design geliebt. Heutzutage sehe ich das differenzierter.

Dion Bell hat sich für Vox mit der Frage beschäftigt, wer eigentlich maßgeblich das Design der Dekade mit der besten Musik ever bestimmt hat. Anders als in anderen Jahrzehnten gibt es in den Achtzigern tatsächlich ein einzelnes modernes italienisches Studio, dessen Arbeiten die Dekade geprägt haben.



(Foto: Dennis Zanone)

The Memphis Group aus Italien definierte den Look der Achtziger

Es handelt sich um das Mailänder Studio „The Memphis Group”, deren Look du, wenn du in den Achtzigern schon bewusst aus den Augen geschaut hast, mit Sicherheit wiedererkennst. Von 1981 bis 1987 gelang es der Memphis Group Aufsehen zu erregen. Ähnlich wie Colani trauten sich die Italiener an jedwedes Produkt. Nicht immer trafen ihre Entwürfe den Massengeschmack. Besonders ihre Möbelkollektion fand sich eher bei Liebhabern als im Massenmarkt wieder.

Das folgende Video zeichnet die Ära der Memphis Group kurzweilig nach und bringt mit Sicherheit auch dir etliche Erinnerungen an die gute alte Zeit zurück. Nimm dir sechs Minuten Zeit für nostalgische Gefühle und lerne was dabei.

P.S.: Obwohl ich in den Achtzigern aufgewachsen bin, hatte ich von der Memphis Group noch nie was gehört. Also gräme dich nicht, wenn es dir genauso geht.

(Bildquelle für das Artikelbild: The Memphis Group)