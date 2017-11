Nicht immer nur Gadgets: Cyber Monday 2017 für Webentwickler, Marketer und Website-Betreiber

TemplateMonster kennen die Leser und Leserinnen des Dr. Web Magazins recht gut. Schon desöfteren konnten wir in Kooperation mit dem Template-Riesen gute Deals verkünden. In den letzten Jahren hat sich TemplateMonster kontinuierlich weiterentwickelt, so dass wir es heute nicht mehr nur mit einem großen Angebot seitens der TemplateMonster-Entwickler zu tun haben. Vielmehr ist TemplateMonster inzwischen zu einem Marktplatz gewachsen, auf dem Entwickler ihre eigenen Produkte verkaufen können.

You are going to send email to