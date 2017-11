CSS3 für Designprofis: Vier Eigenschaften, die du kennen und nutzen solltest

Als Webdesigner und -entwickler gehören HTML5 und CSS3 zu seinen Kernthemen, weshalb er dazu 2013 ein Buch geschrieben hat. „ Pure HTML5 und CSS3 “ richtet sich an alle, die Vorkenntnisse haben, sich aber bisher mit HTML5 und CSS3 nicht oder nur am Rande beschäftigt haben.

Im Beispiel wird der Text eines „<h2>“-Elementes per „text-overflow“ beschnitten. Der Wert „ellipsis“ sorgt dafür, dass der beschnittene Text mit Auslassungspunkten versehen wird. Per „white-space“ wird zudem verhindert, dass der Text mehrzeilig wird.

Alternativ besteht mit dem Wert „contain“ die Möglichkeit, das Bild so zu skalieren, dass bei Beibehaltung des Seitenverhältnisses immer das gesamte Bild sichtbar ist. Im Gegensatz zu „contain“ entstehen Ränder am linken und rechten beziehungsweise oberen und unteren Rand.

Das Beispiel zeigt, wie ein Rahmen definiert wird. Zunächst wird per “url()” die Webadresse der Grafik angegeben. Der zweite Wert definiert, wie die Grafik in ihre neun Bestandteile zerlegt werden soll. Im Normalfall sind alle neun Flächen gleich groß (also eine Drittelteilung). Du kannst aber auch andere absolute Werte in Pixel (ohne Angabe einer Einheit) oder prozentuale Werte (dann mit Prozentzeichen) angeben.

You are going to send email to