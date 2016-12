CSS Pokémon: Animierter Low-Poly Pikachu

ist seit 1994 im Netz unterwegs, aber bereits seit über 30 Jahren in der IT daheim. Seit Anfang des neuen Jahrtausends schreibt er für diverse Medien, hauptsächlich zu den Themenfeldern Technik und Design. Man findet ihn auch auf Twitter und Google+ .

Der Londoner Entwickler demonstriert mit den Einsatz der CSS-Eigenschaft in Kombination mit CSS-Variablen und Transitions. Das sieht wirklich gelungen aus. Luke ist so nett und liefert den erforderlichen Sourcecode direkt mit. Viel Spaß beim Ausprobieren.

Wo wir gerade beim Thema Pokémon sind, ist mir eben noch eine ausgesprochen gute Umsetzung eines Pikachu in die Hände gefallen. Bloß ist dieses Pikachu nicht in 3DMax oder Photoshop entstanden, sondern besteht aus reinem CSS, JavaScript und HTML.

You are going to send email to