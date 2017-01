CSS: Hübsche Buttons mit bttn.css

Gefallen dir die aktuellen Ghost-Buttons oder jene im Material Design? Egal welches Flat-Design-Konzept du bevorzugst, das kleine Stylesheet bttn.css hat mit Sicherheit die ein oder andere Schaltfläche für dich parat.

bttn.css: 13 verschiedene Flat-Style-Schaltflächen

Buttons in reinem CSS sind das Mittel der Wahl für moderne Schaltflächen. Das Stylesheet macht die Erstellung äußerst ansprechender Knöpfe sehr einfach. Es bedarf nur der Vergabe entsprechend vordefinierter Klassen.

Den folgenden Button

erzeugst du etwa mit den folgenden Klassenzuweisungen:

1 < button class = "bttn-slant bttn-lg bttn-success" > large </ button > <button class="bttn-slant bttn-lg bttn-success">large</button>

Wesentlich einfacher wird es nicht. bttn.css kommt mit dreizehn Buttons in sechs Farben und vier Größen. Jeder Parameter wird als zusätzliche Klasse angehängt. Die Farbdefinitionen hätte der Entwickler durchaus sprechender gestalten können. Auf bttn-success für Grün kann man ja noch kommen, aber bttn-royal für Violett oder bttn-warning für Orange erfordert unnötigerweise ein Abstraktionsvermögen, dass auch nicht überall auf der Welt zu den richtigen Assoziationen führen wird. Seis drum, du musst halt die sechs Farbklassen nachlesen, wenn du sie verwenden willst.

bttn.css, geringes Dateigewicht und flexibler Einsatz

bttn.css ist komprimiert noch rund 32kb groß, in lesbarer Form wiegt es 42kb. Wenn dir das für ein paar Buttons zu viel ist, kannst du auch das CSS für jeden Button separat herunterladen. So bringen die Buttons etwa 6kb das Stück auf die Waage. In der Regel wird ein Button pro Projekt reichen, wenn du Wert auf eine konsistente Benutzerführung legst.

Sämtliche Parameter und dann per Zwischenablage in dein Projekt schreiben. Auf der Seite des Konfigurators findest du auch die Download-Möglichkeit für die separaten CSS-Dateien. Zusätzlich zu ihrer modernen Form bringen die Schaltflächen zeitgemäße Animationseffekte mit, die du so auch noch nicht überall findest.

bttn.css wird erstellt und gepflegt von Ganapati Bhat, einem Frontend-Entwickler aus dem indischen Bangalore. Das Projekt steht zur freien Verwendung unter der liberalen MIT-Lizenz zur Verfügung. Bhat veröffentlichte die initiale Version Anfang November 2016 und ist seitdem aktiv geblieben. Dadurch hat es sein Projekt geschafft, bei ProductHunt zu werden und auf Github zu trenden.