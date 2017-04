CSS Grid Garden bringt dir spielerisch das CSS Grid bei

ist seit 1994 im Netz unterwegs, aber bereits seit über 30 Jahren in der IT daheim. Seit Anfang des neuen Jahrtausends schreibt er für diverse Medien, hauptsächlich zu den Themenfeldern Technik und Design. Man findet ihn auch auf Twitter und Google+ .

„CSS Grid Garden” steht in englischer, spanischer, polnischer, russischer, französischer und portugiesischer Sprache zur Verfügung. Park stellt das Spiel via Github unter der MIT-Lizenz öffentlich bereit, so dass du unkompliziert etwa weitere Übersetzungen hinzufügen könntest. Park selber arbeitet stets an neuen Leveln. Immerhin fehlen dem Spiel bisher noch einige Aspekte des CSS Grid-Konzepts.

Park leitet dich durch 28 Level, in denen du auf unterschiedliche Weise Gartenpflege betreiben musst. Zunächst geht es darum, einzelne Pflanzen, die im Grid angeordnet sind, gezielt mit Wasser, welches sich an einer anderen Stelle im Grid befindet zu versorgen.

CSS Grid Garden ist ein Onlinespiel aus der digitalen Feder von Thomas Park. Park ist in Entwicklerkreisen nicht zuletzt durch sein Spiel Flexbox Froggy bekannt. Mittels des letzterem brachte er uns die Grundkenntnisse der Verwendung von CSS Flexbox nahe. In „CSS Grid Garden” befasst sich Park mit dem Eigenschaftenpaket des CSS Grid.

