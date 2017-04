Burst und Freephotos.cc: Zwei neue Anbieter für kostenlose Fotos

ist seit 1994 im Netz unterwegs, aber bereits seit über 30 Jahren in der IT daheim. Seit Anfang des neuen Jahrtausends schreibt er für diverse Medien, hauptsächlich zu den Themenfeldern Technik und Design. Man findet ihn auch auf Twitter und Google+ .

Tags und sonstige Kategorisierungen suchst du vergeblich. Der Betreiber gibt an, dass alle Fotos unter der Lizenz Creative Commons Zero stehen und dementsprechend völlig frei zu jeglichem Zweck verwendet werden dürfen. Es empfiehlt sich, diese Aussage nicht ungeprüft zu übernehmen, sondern bei jedem Bild im Einzelnen zu prüfen, welche Lizenz dem Foto zugeordnet ist. Im Normalfall ist das kein sonderlich großer Aufwand, denn der Klick auf den Downloadbutton bringt dich ohnehin zur Originalseite des jeweiligen Bildes auf dem jeweiligen Quelldienst. Dort kannst du dich dann vergewissern, welche Vorgaben einzuhalten sind.

Neben Bildmaterial bietet Burst Geschäftsideen und Kurzanleitungen zur Umsetzung. So kannst du dich etwa darin unterweisen lassen, wie du Kaffee übers weltweite Netz an den Mann und die Frau bringen kannst. Das passende Bildmaterial für deinen entsprechenden Onlineshop liefert dir Burst gleich mit.

Die letzte Möglichkeit, das Bildmaterial zu durchforsten, besteht in den von Shopify vorkonfektionierten Sammlungen, den sogenannten „Popular Collections” . Hier findest du jeweils alle Bilder, die sich eindeutig einem bestimmten Thema, so etwa Yoga oder Coffee oder Frühstück oder Baby oder oder, zuordnen lassen.

Eine weitere Möglichkeit, das gewünschte Bild zu finden, besteht in der Freitextsuchfunktion. Dabei durchsucht das System den Bildkatalog nach zuvor vergebenen Tags. Eine Mischung von Namensfragmenten verschiedener Tags führt dazu, dass kein Ergebnis gefunden wird. Die Suchfunktion ist also nur minder intelligent.

Der Zugang zu den Fotos erfolgt auf mehrere Arten. Zum einen scrollst du direkt von der Startseite durch die nach Aktualität sortierten Bilder. Eine Pagination am unteren Seitenende erlaubt dir das Blättern durch das Fotogrid. Lazy Loading setzt Shopify nicht ein. Ich persönlich begrüße das, denn mir liegt eine seitenweise Ordnungsstruktur einfach mehr. Zudem laden die meisten Fotoseiten dann auch wirklich lazy im Sinne von langsam, was wohl nur wenigen Netzbenutzern nichts ausmachen dürfte.

