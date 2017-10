Branding: Ein gutes Logo muss der Kunde sich merken können

ist seit 1994 im Netz unterwegs, aber bereits seit über 30 Jahren in der IT daheim. Seit Anfang des neuen Jahrtausends schreibt er für diverse Medien, hauptsächlich zu den Themenfeldern Technik und Design. Man findet ihn auch auf Twitter und Google+ .

Für die Logogestaltung bestätigt sich, was wir als gute Designer eh schon wussten. Ein gutes Logo ist sehr einfach, mit plakativen Farben, einfachen Linien und wenigen Details. Auf das Experiment, den eigenen Namen nicht im Logo zu verwenden, lassen sich im Testfeld nur Apple und Starbucks ein. Starbucks erhält dafür allerdings auch die Quittung in Form der schlechtesten Ergebnisse. Hier kommt auch noch ein hoher Komplxitätsgrad der dargestellten Figur hinzu.

Die an der Studie beteiligten Marken dürften insgesamt zufrieden mit dem Ergebnis sein, zeigte sich doch eine Mehrheit von 53% der Teilnehmer, die die Logos mindestens gut aus dem Gedächtnis abrufen konnten. Dabei stellte sich naheliegenderweise ebenso heraus, dass die zeichnerische Präzision umso schwächer war, je komplexer das zu zeichnende Logo ist. Auch bei komplexen Logos waren die Teilnehmer hingegen weit überwiegend in der Lage, wenigstens die verwendeten Farben korrekt zu verwenden.

Was für ein Branding ist das, wenn Kunden sich an eben dieses Branding nicht erinnern können? Markenbekanntheit ist ein Aktivposten, den jede Marke nur zu gern für sich verbuchen würde.

