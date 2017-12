Betrug im CPC-Geschäft

Ein Großteil der Klickbetrügereien spielt sich rund um die Marketing-Maßnahmen ab, bei denen pro Klick abgerechnet wird. Diese spezielle Form der Online-Werbung, das Cost-per-Click- oder kurz CPC-Modell, kommt sowohl im klassischen Keyword-Advertising als auch beispielsweise bei Google AdSense zum Einsatz.

Sponsored Links sind Textanzeigen in Suchmaschinen, die nach der Eingabe eines Suchbegriffs über oder neben den klassischen Ergebnissen des natürlichen Indexes einer Suchmaschine angezeigt werden. Bei den Sponsored Links, auch Keyword Advertising genannt, rechnen Suchmaschinenbetreiber nach dem CPC-Modell mit dem Werbetreibenden ab: Ähnlich einer Auktion wird die Werbung des Meistbietenden ganz oben in der Liste der käuflichen Links angezeigt.

Die simpelste Variante des Klickbetrugs im Keyword Advertising zielt auf die finanzielle Schädigung der Konkurrenz ab. Dazu klickt ein Mitbewerber meist manuell mehrfach auf den Sponsored Link seines Konkurrenten – dieser muss deshalb letztlich auch für Klicks zahlen, die nicht von seiner Zielgruppe stammen. Regelrecht professionell wird der Klickbetrug, wenn sogenannte Robots oder Click-Bots zum Einsatz kommen. Bei diesen handelt es sich um Software-Tools, die automatisch und mit hoher Frequenz auf Sponsored Links und Werbeanzeigen klicken. Automatisiertes Klicken ist für Betrüger insbesondere dann ein probates Mittel, wenn die Werbeanzeige, die ein Mitbewerber geschaltet hat, komplett aus der Liste der Sponsored Links verschwinden soll.

Durch ein Tagesbudget legt der Werbetreibende nämlich die maximalen Ausgaben und damit die Anzahl der möglichen Klicks pro Tag fest. Die Robots können darum einfach so lange auf einen gut gelisteten Link klicken, bis dessen festgelegte Tagessumme ausgeschöpft ist. Häufig wird so das CPC-Budget durch die Robots bereits in der Nacht aufgebraucht. Die Folge: Der Mitbewerber ist am Morgen ganz aus der Liste der Sponsored Links verschwunden, seine Anzeige erscheint an diesem Tag nicht mehr. Inzwischen bieten sogar Dritte ihre Dienste an, wenn es darum geht, die Konkurrenz entweder durch manuelles oder durch automatisiertes Klicken auf die Sponsored Links zu schädigen.

Beispiel: Ein namhafter Anbieter von Krankenversicherungen wird bei einer Suchmaschine in den Sponsored Links an erster Stelle gelistet, sobald ein Internet- Nutzer die Suchbegriffe „Krankenversicherung Vergleich“ eingibt. Er zahlt dafür den Betrag von 7,50 Euro pro Klick; das Tagesbudget ist auf 11.250 Euro, also exakt 1.500 Klicks festgelegt. Nun beauftragt ein Konkurrenzunternehmen einen Klickbetrüger mit dem Wegklicken des Mitbewerbers. Mit einer speziell zu diesem Zweck entwickelten Robot-Software ist es für den Betrüger ein Leichtes, 1.500 Klicks zu tätigen. Er beginnt damit kurz nach Mitternacht, und am folgenden Morgen ist der Krankenversicherungsanbieter aus der Liste der Sponsored Links verschwunden. Dem Werbetreibenden ist dabei ein doppelter Schaden entstanden: Zum einen hat er mehrere tausend Euro in eine Marketing-Maßnahme investiert, die absolut keinen Nutzen erzielt, zum anderen entgehen ihm für den entsprechenden Tag Neukundengewinne, Interessenten geraten an die Konkurrenz.

Klickbetrug Klickbetrug bei Google AdSense

Das AdSense-Programm von Google ist eine erweiterte Form des Keyword Advertising. Es ermöglicht dem Werbetreibenden, seine Werbeanzeige zusätzlich auf themenrelevanten Partnerwebsites zu platzieren. Um AdSense als Online-Marketing-Instrument zu nutzen, müssen Website-Inhaber beim Keyword Advertising in Google AdWords nur die Option „Google Content Network“ einschalten. Die Werbeeinblendungen erscheinen dann sowohl in Suchmaschinen in Form von Sponsored Links als auch auf inhaltlich adäquaten Websites. Google prüft im Vorfeld all jene Websites, die sich als Werbeträger zur Verfügung stellen, auf ihre Seriosität und ihre thematische Eignung. Die Einblendung der Anzeigen erfolgt nach der Kontrolle dieser werbetragenden Websites und der Festlegung der Keywords jedoch automatisch. Auch hier wird über das CPC-Modell abgerechnet. Ein Teil der Klick-Einnahmen kommt dabei dem Inhaber der werbetragenden Seiten zugute, ein Teil geht an Google.

Betrügerische AdSense-Klicks

Die Motivation zum Klickbetrug bei Google AdSense liegt weniger in der Schädigung der Konkurrenz als schlichtweg darin, dass ein Website-Betreiber, der Google AdSense auf seiner Website schaltet, durch zahlreiche Klicks mehr Geld verdienen kann. Deshalb geht ein Großteil der Betrügereien bei Google AdSense auf das Konto von Werbepartnern, die – manuell oder automatisiert – auf die Links der bei ihnen gelisteten Unternehmen klicken. Die Zahl der Betrüger, die zum Schein thematisch relevante Websites erstellen, nimmt inzwischen beträchtliche Ausmaße an.

Beispiel: Ein Online-Händler von Trekking-Ausrüstungen definiert in Google AdWords unter anderem die Keywords “Zelten”, “Camping”“ und “Trekking” für seine Werbeanzeigen. Gleichzeitig aktiviert er Google AdSense für die zusätzliche Werbeeinblendung auf themenspezifischen Websites. Dadurch erscheint der Link zu seinem Online-Shop jetzt automatisch beispielsweise auch auf Special- Interest-Portalen zum Thema Trekking und auf Websites von Individualreise- Anbietern. Eine der Special-Interest-Seiten, ein Forum zum Thema “Camping in Skandinavien”, ist ausschließlich erstellt worden, um als Werbeplattform Gewinne zu erzielen.

Der Betreiber des Camping-Forums begnügt sich jedoch nicht mit den regulären Einnahmen, die er durch die Klicks seiner Website-Besucher auf die Links des Trekking-Ausrüsters erzielt. Er steigert seine Erträge dadurch, dass er mehrfach am Tag selbst auf die entsprechenden Links klickt, intelligente Robots zur Klickgenerierung einsetzt oder professionelle Klickbetrüger beauftragt. Hier entstehen für den Werbenden je nach Höhe des CPC ebenfalls erhebliche finanzielle Schäden – ganz abgesehen davon, dass vielleicht seine gesamte Online-Marketing-Kampagne ohne Wirkung verpufft. ™