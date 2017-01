Best of 2016: 100 kostenlose Iconsets

Erstellt von/für: Tetiana Donska License: Free for commercial and frei für die persönliche, nicht kommerzielle Nutzung

Von Icons muss ich wohl niemanden mehr grundsätzlich überzeugen. Es ist völlig klar, dass an den kleinen, vereinfachten Funktionsdarstellungen in modernen Benutzeroberflächen kein Weg vorbei geht. Es ist ein Gebot der Bedienerfreundlichkeit, möglichst sprechende Piktogramme einzusetzen, die die Nutzer unterstützen. Und das ist genau der Punkt, an dem es bisweilen schwierig wird. Denn längst nicht jedes Iconset verschreibt sich auch diesem Prinzip. Schnörkelige Ausdrücke des Selbstbildes des Erstellers als Künstler kannst du indes nicht gebrauchen.

