Best of 2016: 100 kostenlose HTML-Themes

Erstellt von: Theme in the Box Lizenz: Als „Free“ bezeichnet, keine echte Lizenz angegeben

Fast noch beliebter als die Kategorie der PSD-Website-Templates ist jene mit Themes, die direkt auf HTML und CSS basieren. Eigentlich ist das logisch, sind letztere doch einfach so einsetzbar. Im Jahr 2016 gab es keinen Mangel an Vorlagen auf Basis von Webstandards. Heute haben wir die 100 Besten für euch zusammengestellt.

You are going to send email to