Besser platzieren und transformieren dank verschachtelter SVGs

So ist es also auch unkompliziert möglich, allen Elementen eines SVG-Zeichenfläche ein einheitliches Aussehen zu verpassen.

Es gibt noch einen weiteren Vorteil – oder zumindest etwas, was man beachten sollte. Über ein „<svg>“-Element lassen sich per CSS auch Farbe und Kontur zuweisen. Ist den Formen innerhalb dieser Zeichenfläche selbst keine Farbe oder Kontur zugewiesen, übernehmen sie alle das Aussehen des SVG-Elternelementes.

Im Beispiel wird innerhalb und außerhalb einer verschachtelten SVG-Grafik ein Kreis gezeichnet. Die Kreise sind so platziert, dass sie jeweils an der linken oberen Ecke stehen. Da das verschachtelte „<svg>“-Element 200 Pixel vom linken und oberen Rand entfernt ist, wird der rote Kreis auch entsprechend 200 Pixel von beiden Rändern entfernt platziert.

Während Farben und Konturen wie bei HTML per CSS gestaltet werden können, ist eine Positionierung per CSS im SVG-Format gar nicht möglich.

Was die Positionierung von SVG-Elementen wie „<rect>“ oder „<circle>“ betrifft, gibt es schon bezüglich der Syntax einen großen Unterschied zu HTML. Denn während HTML-Elemente per CSS-Eigenschaften „left“ und „top“ platziert werden, lassen sich SVG-Elemente nur per „x“- und „y“-Attribute (bei Kreisen sind es die „cx“- und „cy“-Attribute) platzieren.

Das Erstellen von SVG-Grafiken ist eine recht unkomplizierte Sache. Wer HTML beherrscht, findet sich auch schnell in der SVG-Syntax zurecht. Allerdings gibt es einige kleine, aber durchaus relevante Unterschiede zwischen HTML und SVG, was die Positionierung von SVG-Formen betrifft. Denn diese werden grundsätzlich absolut innerhalb einer SVG-Zeichenfläche platziert.

