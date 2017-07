AMP im Vormarsch – Vorteile für Webseitenbetreiber und Besitzer von mobilen Endgeräten

Zahlreiche Anwendungen und Darstellungen, die einwandfrei und performant auf Desktop-Geräten laufen, haben Probleme mit mobilen Endgeräten. Oft sind gerade Webseiten nicht für kleine Displays von mobilen Geräten geeignet. Hier fehlt die Optimierung seitens des Webseitenentwicklers bzw. des Webseitenbetreibers. In diesen Fällen ist das Lesen der Seite eher beschwerlich und macht die Nutzung der jeweiligen Seite unkomfortabel. Google hat für diese Fälle AMP entwickelt, was zum einen die Darstellungen auf mobilen Geräten optimiert und zum anderen Ladezeiten verkürzt. Das Lesen von Webpages auf mobilen Devices wird dadurch angenehm und übersichtlich gemacht, außerdem soll AMP das Google-Ranking beeinflussen.

Ladegeschwindigkeiten von Webseiten sind wichtige Kriterien für jeden Webseitenbetreiber, SEO-Experten und Webseiten-Optimierer aber natürlich auch für Webseitenbesucher. Dauert der Ladevorgang einer Webseite zu lange, wird oft weg oder weitergeklickt, was sich meistens negativ auf das Ranking der Webseite auswirkt. In der Regel freuen sich Webseitenbesucher über sehr schnell ladende Internet-Inhalte. Wird AMP für mobile Endgeräte eingesetzt, dauern Ladevorgänge von Webseiten nicht länger als eine Sekunde. Der neue Standard von Google beschränkt sich auf spezielle HTML-Befehle und eigene, AMP-spezifische HTML-Elemente. Diese können Webinhalte auf Smartphones, Tablets und zahlreichen anderen mobilen Geräten rasend schnell darstellen.

You are going to send email to