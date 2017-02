Affinity Designer will das perfekte Werkzeug für UI- und UX-Design sein

Affinity Designer merkt sich alles. Du kannst bei Bedarf bis zu 8.000 Schritte rückgängig machen. Das gilt natürlich auch für die umgekehrte Form des Rückgängigmachens, also die Wiederholung eines Arbeitsschritts. Dadurch, dass die Historie mitgespeichert wird, kannst du sogar auf einem anderen Gerät oder in einer anderen Affinity-App darauf zugreifen.

Unsere dedizierte Export-Persona bietet dir alles, was du brauchst, um deine Werke zu exportieren. Es gibt kaum einen einfacheren Weg, alle deine Elemente in diversen Größen, Auflösungen und Formaten zu exportieren – ideal, wenn du für unterschiedliche Geräte gestaltest. Mit v1.5 kannst du jetzt auch einzelne Export-Ordner definieren, um unterschiedliche Elemente für unterschiedliche Zwecke sauber zu sortieren. Diese Einstellung wirkt dann auch für zukünftige Exports. Sogar Assets für Xcode und Spine JSON werden automatisch generiert.

Affinity Designer verfügt über ein sehr fortschrittliches Speichermanagement. Egal, ob du an einem großen Retina-Mockup oder einem Projekt mit Hunderten von Zeichenflächen arbeitest, du wirst keine Verzögerungen bemerken. Alle Bearbeitungen erfolgen in Echtzeit.

Affinity Designers neues Inventarmanagement ist ein weiterer Aspekt, der den Workflow vereinfacht. Simpler könnte es nicht sein. Du bewegst schlicht Elemente, die du häufiger benötigst per Drag und Drop rein oder raus aus dem Inventar-Panel. Du kannst ausgewachsene Galerien erstellen und in eigenen Ordnern verwalten. Alle Elemente sind so auf jeden Fall zur Hand, wenn du sie brauchst, und das sogar projektübergreifend.

Du kannst Affinity Designer so einstellen, dass sich Objekte immer zwingend pixelgenau am vorher eingerichteten Grid ausrichten. Das ist unschlagbar für Web- und UI-Designer. Einmal angelegte Grids mit den Einrast-Optionen lassen sich speichern und immer wieder verwenden.

Ausrichtungen lassen sich sehr leicht über anpassbare Grids erledigen. Mit v1.5 erfolgen Platzierungen jetzt in Echtzeit, so dass du ein Live-Feedback erhältst, mit dessen Hilfe du die Präzision deines Designs sicherstellen kannst.

Damit alles passt, kannst du deine Designs in Echtzeit in einer pixelorientierten Preview anzeigen lassen. So kannst du deine Vektoren umgesetzt in normaler und Retina-Auflösung begutachten, und beurteilen, wie dein Design nach dem Export aussehen wird.

Die Bearbeitung erfolgt an der Stelle im Design, an der sich das Element befindet. Updates erfolgen unverzüglich, sogar in Echtzeit über alle Versionen. Wenn du also etwa für mehrere Geräte gestaltest, kannst du direkt alle neuen Versionen sehen, wenn du eine bearbeitet hast.

Affinity Designer verfügt über die erstaunliche Fähigkeit, um mehr als eine Million Prozent in deine Arbeit einzuzoomen und bietet dann immer noch absolute Präzision in der Bearbeitung.

Man kann mit Fug und Recht sagen, dass sich Affinity Designer als revolutionär für alle Kreativen, die an Branding, Icons, Illustrationen, Concept Art und Print-Projekten . arbeiten, erwiesen hat. Mit den neuesten Features der Version 1.5 will Designer nun auch in die Bereiche UI-, UX- und Web-Design vordringen.

