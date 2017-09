Dabei sein: Design-Profis zeigen dir live, wie du mit Adobe Xd erfolgreich Projekte realisierst

Adobe Xd hat das Potenzial, das Prototyping von Apps und Websites neu zu definieren. Vom 19. bis 21. September 2017 kannst du dir die Fähigkeiten der Software im Live-Einsatz ansehen.

Adobe Xd: Das Prototyping-Tool für schnelle Ergebnisse

Dass Adobe Xd was kann, habe ich dir eben erst in diesem Beitrag gezeigt. Dass es einen erheblichen Marktanteil erreichen wird, steht ebenfalls fest. Schon allein die Tatsache, dass es Teil der Creative Cloud und so allen Abonnenten quasi automatisch verfügbar wird, belegt diese Vermutung. Zudem hat das Entwicklerteam hinter Adobe Xd in den letzten Monaten mit sehr schnellen und umfangreichen Updates gezeigt, dass das Produkt bei Adobe eine hohe Priorität genießt.

Im Rahmen des aktuell laufenden Beta-Tests kann sich jeder die Versionen für Mac und Windows kostenlos herunterladen und sie benutzen. Lediglich eine kostenlose Adobe-ID benötigst du. Wie ich bereits im oben verlinkten Artikel schrieb, gibt es zu Adobe Xd sehr gute Lernmaterialien. Besonders die Video-Tutorials sind sehr zu empfehlen und werden dich innerhalb kürzester Zeit im Programm fit machen.

Adobe Xd lernen: Experten zeigen dir im Live-Stream, was möglich ist

Dennoch geht nichts über das Learning by Doing, respektive das Learning by Zuschauen des Doings anderer. Vom 19. bis 21. September 2017, jeweils von 10 bis 18 Uhr, kannst du genau das tun.

Adobe hat Designexperten geheuert, die in jeweils zweistündigen Sessions zeigen werden, wie du Adobe Xd produktiv in den verschiedensten Bereichen einsetzen kannst.

Mit dabei sind Interaction- und Experience Designer Marius Bauer, Mobile-Expertin Katharina Stoltze, Product Design Team Lead Melanie Daveid und UX-Designer Rainer Rösing.

Schalte dich in den kostenlosen Live-Stream und schau den Profis bei der Arbeit zu. Über den zeitgleichen Live-Chat kannst du zusätzlich Fragen stellen und dich in Diskussionen einbringen. Der jeweils entstehende Prototyp steht für dich zum Ausprobieren zur Verfügung. Es gibt sicher einiges zu lernen.

Über diese Seite findest du alle Informationen zum Event. Hier kannst du dich auch per Kalendereintrag erinnern lassen, damit du keine Session verpasst. Direkt zum Live-Stream geht es hier.

E-Book: Effektives Online Marketing Entdecke die Power des perfekten Online-Marketings für deine Website. Du erfährst neue Techniken, die deine Website automatisch besser ranken lassen und die dir nach und nach einen Expertenstatus verleihen werden. [...] Mehr erfahren »

Viel Spaß und vor allem Lernerfolg!