500+ kostenfreie Icons für (mobiles) Webdesign & E-Commerce

Icons kann man immer brauchen. Je frischer und ansprechender gestaltet, desto besser für kreative Portfolios, Blogs und Online-Werbung. Hier eine umfassende Sammlung neuer oder noch nicht so bekannter Icons und Buttons für Webdesign, E-Commerce und User Interface Design.

Neuheiten und Kuriositäten

iMobile Device Icons

Info │ Download (Zip/5,3 MB)

Bei diesem Rundum-Sorglos-Paket mit jeweils 60 Icons in den Maßen 128 x 128 beziehungsweise 256 x 258 Pixel bleibt kaum ein Wunsch offen. Vom iPhone über Blackberry, Samsung und diversen PDAs bis hin zu Tablet PCs ist so ziemlich alles dabei, was unter den Begriff Smart Phone und Mobile Computing fällt. Die Icons dürfen sowohl privat als auch kommerziell verwendet werden.

iPhone App Icons

Info & Download

Im Portal Icon Finder finden sich unter dem Schlüsselwort “iPhone app” ingesamt 92 Icons rund um die mobilen Apple-Geräte, iTunes bis hin zu Mini Mac und iMac. Alle Icons werden jeweils als PNG-File für den Einsatz auf Linux und Mac beziehungsweise in Bildbearbeitungsprogrammen sowie als ICO-Dateien für den Einsatz auf Windows-Systemen angeboten.

Achtung: Je nach Urheber variieren die Nutzungsrechte – während manche Icons kommerziell und privat verwendet werden dürfen, sind andere nur für den privaten Gebrauch bestimmt. Bitte immer über den Link “INFO” prüfen, unter welchen Bedingungen die Icons eingesetzt werden dürfen.

Touch Screens Icons

Info & Download

193 Icons zählt diese Sammlung zum Stichwort “Touch Screens” im Portal Icon Finder. Die einzelnen Symbole stammen von verschiedenen Desginern und Blogs. Der Großteil ist unter der GNU Public Licence frei verfügbar; andere unter Creative Commons, manche sind nur für den privaten Gebrauch verwendbar. Bitte jeweils prüfen!

Origima Icons

Info | Download

Wie Origami-Faltspiele sehen sie eigentlich nicht aus, dafür passen die fröhlich-bunten Symbole mit dem typischen Web-2.0-Schatten gut auf moderne Websites und Apps. Dafür dürfen sie auch eingesetzt werden. Verfügbar ist das Set in vier verschiedenen Größen (16px, 32px, 48px, 128px, und 256px) sowohl im PNG- als auch im skalierbaren Illustrator-AI-Format.

Snow Sabre Silver Icons

Info & Download

Set aus 50 Icons von Minimamente/devianArts – jeweils als PNG und ICO – allerdings nur für den persönlichen Gebrauch.

I love icons

Download (Zip/13,2 MB)

Dieses Set stammt von dem jungen italienischen Grafiker und Webdesigner Sven Vath: 10 Icons in den Abmessungen 512 x 512 Pixel in den Formaten ICN und ICO zur freien Verwendung für den privaten Gebrauch und Webprojekte.

Kurios bis dekorativ

Majong Icons



Info & Download

37 Icons mit verschiedenen japanisch anmutenden Symbolen, gestaltet von Martin Persson. Die Icons haben ein Maß von 128 x 128 Pixel und können jeweils einzeln als ICO für Windows beziehungsweise PNG für Linux, Mac oder zum Öffnen mit einem Bildbearbeitungsprogramm kostenfrei heruntergeladen werden. Sie dürfen auch in kommerziellen Projekten benutzt werden, wenn ein Link auf die Seite des Designers gesetzt wird.

Merry Christmas

Info │ Download (Zip, 145 KB)

Weihnachtliches aus China – warum nicht? Die Merry-Christmas-Sammlung von JJ-Maxer enthält 7 Icons im PNG-Format (128px) und ist frei verfügbar, auch für kommerzielle Zwecke.

Social Icon Sets

Orange Jelly Social Media Icons

Info│Download (Zip/5,2 MB)

Passend zum Herbst und für Halloween ist dieses komplett orange gehaltene Set von Webtreats mit 40 frei verfügbaren Icons für den privaten und kommerziellen Einsatz.

Social Media Balloons

Info │ Download (1,3 MB)

Als Sprechblasen machen sich Social Icons auch sehr gut. Das Paket enthält angesichts der wie Pilze aus dem Boden schießenden Sozialen Netzwerke mittlerweile 64 Symbole – jeweils in den Formaten 128px, 96px, 64px, 48px und 32px – und ist sowohl für private wie auch kommerzielle Projekte unter der Creative Commons Lizenz frei verfügbar.

Social Tags

Info & Download

… oder als Schlüsselanhänger. Diese Variante stammt von dem indischen Designer Deepu Balan. Die Icons dürfen unter der Creative Commons Attribution Works 2.5 India frei verwendet und sogar geändert werden.

Social Store Icon Set

Download (Zip/23,7 MB)

Dieses Set von Mateusz Dembek besteht aus 10 Icons in vier verschiedenen Größen (512px, 256px, 128px, 64 px). Verwendet werden dürfen die schicken Dinger leider nur für den privaten Gebrauch.

Buddycons

Info | Download (PNG- und AI-Dateien)

Lohnende Beute für “Jäger und Sammler” ist diese Kollektion von 126 Icons – je einmal als PNG-Datei (32px) und als skalierbare Vektorgrafik im Illustrator-Format. Die Icons dürfen sowohl in privaten als auch kommerziellen Projekten eingesetzt, aber nicht über die eigene Website weitergegeben werden.

Simple Glossy Silver Social Networking Icons

Info | Download

154 Icons mit so ziemlich allen Symbolen für Soziale Netzwerke, Blogsoftware und Content-Management-Systeme zur freien Verfügung.

Free Grunge Social Media Icons

Info | Download

Zwar nur 10 Icons, dafür aber in zwei verschiedenen Größen (256px, 64px) und je einmal mit Glanz und Lichteffekt, einmal ohne. Noel Tock stellt diese Icons unter der Creative Commons Lizenz (Attribution Share Alike 3.0) zur freien Verfügung.

Web Cartoon

Info | Download (Zip/236 KB)

Wunderschön gezeichnet sind diese 40 Mini-Icons (48 x 48 Pixel) von der russischen Grafikdesignerin Anna Shylapnikova. Die PNG-Dateien dürfen frei verwendet werden.

Bulb Social Media Icons

Info | Download (Zip/398 KB)

Momentan besteht dieses Set aus 9 Icons – es soll aber bald um weitere ergänzt werden. Die Icons sind frei verfügbar – einzige Bedingung: Ein Hinweis auf den Urheber mit Link auf die Quelle.

Icons rund ums Geld und Geldverdienen

Currency Stock Icons

Info & Download

Nicht zum Geldverdienen – also für den Einsatz in Online-Shops oder anderweitige kommerzielle Zwecke verwendbar, ist dieses schicke Icon-Set. Wer in privaten Projekten Dollarzeichen, Pfund, Yen oder das Euro-Symbol benötigt, darf die Icons unter der Creative Commons Lizenz (Attribution Noncommercial) frei verwenden.

e-commerce

Info & Download

Diese Sammlung aus insgesamt 10 Icons darf auch für kommerzielle Projekte kostenfrei eingesetzt werden. Es ist jedoch nicht erlaubt, die Sammlung weiterzuvertreiben.

E-Commerce Glossy

Info | Download

Dieses hochwertige Set enthält 21 Icons in drei verschiedenen Dateiformaten: PNG, Photoshop PSD und Illustrator AI. Die Icons dürfen für private und kommerzielle Zwecke verwendet werden.

Weby Icons

Info | Download

100 Icons rund ums Thema E-Commerce bietet Icon Media zur freien Verwendung in privaten und kommerziellen Projekten an. Sämtliche Icons sind als PNG, ICO und ICNS im Paket enthalten.

Tipp: Das Smashing Magazin bietet heute ein Set von 18 freien Kreditkarten. Bereits vor einiger Zeit erschien eine ganze Kollektion verschiedener Kreditkarten-Icons im Smashing Magazine.

