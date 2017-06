40 kreative Screensaver und Wallpaper zum Mitnehmen

Ein Piratenschiff in der Ferne, Wolken über dem Vollmond und eine praktische Uhr an der Seite.

Diese Uhr liegt in einem fließenden Bach (und zeigt trotzdem noch die korrekte Uhrzeit an).

In 28 Sprachen gibt es hier eine besondere Uhr zu entdecken, die Zeit und das aktuelle Datum in Kreisform anzeigt.

You are going to send email to