2017: Das Jahr der DDoS-Angriffe

Dieser Umstand wird in 2017 aller Voraussicht dazu führen, dass weitere, größere DDoS-Angriffe über das Internet der Dinge ausgeübt werden. Denn am Grundproblem hat sich nichts geändert. Das unsichere Internet der Dinge mit seinen irreparablen Sichereitsmängeln wächst beständig weiter und damit auch sein Angriffspotenzial.

Erstaunlicherweise traten danach Experten auf den Plan, die das alles schon immer so vorhergesehen haben wollen und die postulierten, viele Teilnehmer im Internet der Dinge seien irreparabel kaputt und müssten eigentlich ausgetauscht werden, weil sie nicht einmal zu einem simplen Firmwareupdate in der Lage seien und von daher nicht sicherer gemacht werden können.

Es ist mit Sicherheit mindestens zehn Jahre her, dass ich mit einer frei verfügbaren Software aus den Tiefen des Netzes experimentierte. Mit dem Progrämmchen konnte ich über mehrere Lokationen verteilt Last auf einen Server schicken, um zu schauen, wie lange er ordentlich standhält und ab wann er zusammenbricht. Das war im Grunde das Prinzip einer DDoS-Attacke.

