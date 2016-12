20 Lightroom Video-Tutorials und unsere eigenen Tricks

Adobe Lightroom wird immer beliebter als digitale Dunkelkammer zum Entwickeln von Bildern. Auch wenn sich das Programm ganz logisch gliedert, gibt es doch zahlreiche Details und Feinheiten zu entdecken. Werkzeuge und Funktionen in Kombinationen, die eben nicht so offensichtlich sind. Wir haben die schönsten Video-Tutorials mit Tipps und Tricks gesammelt und öffnen unsere eigene Schatzkiste an Erfahrungen.

Hier wird die Sprühdose eingesetzt, Bewertungen schneller vergeben und Tastaturbefehle aufgerufen.



Zahlreiche Tipps zur Beschleunigung von Lightroom, um die Arbeitsabläufe weitaus flüssiger zu gestalten.



Vorher-Bilder sehen, ausgebrannte Bilder vermeiden, größere Ansicht aufrufen und Hintergrundfarbe ändern.



Zahlreiche Tipps zum Entwickeln von Landschaftsaufnahmen. Auch die Location und die Einstellungen der Kamera werden kurz vorgestellt.



Tipps und Tricks zum Thema Helligkeitswerte und Kontraste, um diese über die Gradationskurven anzupassen.



Tipps, um Bildrauschen stark zu reduzieren. Und dazu bietet uns Lightroom eine eigene Rauschreduzierung an.



Mit dem Schwarz- und Weißpunkt schneller die Belichtungseinstellungen optimieren.



Google stellt die hochwertigen Nik-Filter kostenlos bereit. Hier siehst du, wie sie in Lightroom integriert werden können.



In diesem Video geht es um 5 Tipps für einen schnelleren Lightroom-Workflow.



Lightroom kann leicht selektiv eingesetzt werden. Die Klarheit ist im Zusammenspiel besonders bei groben Strukturen interessant.



Hier geht es um die Hervorhebung von Strukturen. So wirkt der Bildinhalt weitaus plastischer.



Ein Tipp, um auch in Lightroom bei einem Foto eine Vignettierung umzusetzen.



Dank dem Zusammenspiel von scharfen und unscharfen Bereichen kommt es zum Tilt-Shift-Effekt. Fahrzeuge und Gebäude wirken dann wie Modelle.



Beim Moiré-Effekt wird (scheinbar) ein großes Raster sichtbar. Dieser Effekt entsteht aus feineren Rastern, die das Auge trügen.



Wie Belichtungen ganz automatisch angeglichen werden können, zeigt das folgende Video-Tutorial.



Eine Vorstellung der Lightroom-Erweiterung Show Focus Points. Generell ein guter Tipp, den Entwickler über externe Plugins um Fähigkeiten zu erweitern.



Lightroom nutzt eine externe Datenbank für die Bildinformationen: den Katalog. Für den Umzug musst du Speicherort und andere Informationen kennen.



Früh aufgestanden geht es zum Shooting eines Sonnenaufgangs. Anschließend wird dieser in Lightroom aufgewertet.



Auch in Lightroom ist das Entfernen von Pickeln und die Weichzeichnung der Haut gezielt möglich. Die Beauty-Retusche beschränkt sich also nicht nur auf Photoshop.



Wie Bildbestandteile koloriert werden können, zeigt uns Matthias Schulze von Adobe.



7 hilfreiche Lightroom-Tipps vom Profi

Werfen wir einen Blick auf unsere ganz eigenen Lightroom-Killer-Tipps. Tricks und Kniffe für den ambitionierten Einsteiger und fortgeschrittenen Anwender. Hier geht es um dramatische Aufwertungen des Himmels, das selektive Fokussieren, einen Colorkey-Effekt sowie einer intelligenten Schärfung.

Dramatischer Wolkenhimmel

Der Verlaufsfilter in Lightroom eignet sich besonders, um einen Neutraldichtefilter zu simulieren. Wurde dieser vor Ort nicht eingesetzt, so kann Lightroom die Abdunkelung des Himmels übernehmen, wobei der Vordergrund seine Helligkeitswerte behält. Wie gewohnt entwickelst du das Foto zunächst komplett. Hier wurde die Belichtung leicht reduziert, der Kontrast verstärkt und auch die Klarheit etwas erhöht.

Du kannst den Himmel jedoch nicht so dunkel ziehen, wie du es gerne möchtest, da sonst der Vordergrund versumpft. Da kommt der Verlaufsfilter zum Einsatz, wobei dieser von oben nach unten aufgezogen wird. Die weiteren Einstellungen sorgen nun dafür, dass nur der Abschnitt des Himmels weiter abgedunkelt wird. Doch auch in der Wolkenstruktur gab es Bereiche, die schon dunkel genug waren. Da kommt der Tiefen-Regler zum Einsatz, um diese Stellen doch wieder aufzuhellen.

Nebel entfernen

Im Reiter Effekte kann nicht nur eine Vignettierung entfernt, sondern auch Dunst abgeschwächt werden. Die Kontraste steigern sich, die weiße Nebelschicht verschwindet. Jetzt können die weiteren Regler wie gewohnt zur Entwicklung eingesetzt werden. Der Tipp ist nun, diesen Effekt generell als Alternative zur Kontraststeigerung einzusetzen, was sich besonders bei überstrahlten Bereichen auszahlt. Ziehe dazu die Tiefen auf +100, die Lichter auf -100. Setze erst dann Dunst entfernen ein. Verstärke danach die Kontraste.

Fokus setzen

Soll sich der Fokus auf einen Bildausschnitt konzentrieren, so können gezielte Unschärfen nützlich sein. Aktiviere dazu einen Radial-Filter und stelle die Schärfe auf -100. Oft ist eine generell stärkere Unschärfe gefragt (oder auch abgestufte Unschärfebereiche). Halte einfach Strg+Alt gedrückt und ziehe den Pin des Radial-Filters zur Seite. Damit haben wir eine schnell Kopie erzeugt, die nicht nur anders positioniert, sondern auch eingestellt werden kann (etwa mit anderen Werten bei der Schärfung). Denke auch daran, die Weiche Kante jeweils anzupassen.

Schneller Colorkey-Effekt

Beim Colorkey-Effekt geht es um das Zusammenspiel einer Farbe, die bestehen bleibt, wobei die restlichen Farben schwarz-weiß umgesetzt werden. Nach der passenden Entwicklung folgt der Wechsel in den Reiter HSL, in dem unter Sättigung alle Farben entsättigt werden, die eben nicht stehen bleiben sollen. Die gewünschten Farben, wie hier Orange, werden sogar noch gestärkt. Störende Bereiche können dann noch mit dem Korrekturpinsel selektiv behandelt werden.

Intelligentes Schärfen

Über den Reiter Details gelangst du zur Schärfung von Lightroom. Dabei bringen wir die Regler zu einem Punkt, an dem die Details scharf abgebildet werden. Ein Problem ist nun, dass in den flächigen Bereichen oder Unschärfen ebenso Struktur entsteht oder Rauschen verstärkt wird, welches natürlich nicht sichtbar werden sollte. Dann kommt der Regler Maskieren ins Spiel. Je höher dieser eingestellt ist, umso mehr Bereiche werden von der Schärfung ausgeschlossen.

Doch ab wann greift die Maskierung auf welche Bereiche zu? Leicht wird das sichtbar, wenn bei dem Einsatz die Alt-Taste gehalten wird. Die weißen Bereiche stehen dann für die Stellen im Bild, die geschärft werden.

Aufhelllicht

Soll ein recht dunkles Foto mit tiefen Schattenbereichen stark aufgehellt werden, so kommen Regler wie Tiefen und Schwarz schnell an ihre Grenzen. manche vermissen da den Einsatz des Reglers Aufhelllicht. Dabei ist dieser immer noch erreichbar: gehe in den Reiter Kamerakalibrierung und ändere den Prozess von Aktuell auf 2010 ab. Nutze den Regler Aufhelllicht, um selbst in den dunkelsten Räumen das Licht anzuschalten.

Mit Farbe malen

Um Bildbereiche einzufärben ist es oft interessant, die Farbe direkt aus dem Foto aufzunehmen. Aktiviere den Korrekturpinsel und wähle als Effekt Farbe aus. Klicke das Feld an, um die Farbe zu definieren und halte nach einem ersten Klick in dem „Regenbogenverlauf“ die Maustaste gedrückt. Ziehe nun einfach über das Foto. So kannst du direkt eine Farbe aus dem Dokument wählen und damit arbeiten.