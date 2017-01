Verkauft! 20 kostenlose E-Commerce-Iconsets

Erstellt von/für: Chanut is Industries Lizenz: Frei für private und kommerzielle Zwecke, auch in Kundenaufträgen verwendbar

Obwohl es sich lediglich um kleine Piktogramme handelt, die vielleicht sogar für manche Menschen unbeachtlich erscheinen, kommst du nicht ohne sie aus. Wie willst du einen Einkaufswagen darstellen, wenn nicht als Symbol? Sicherlich, du könntest auch den Text „Einkaufswagen“ verwenden, aber Text wird auf der Seite auch so schon genug zu finden sein. Visuelle Elemente strukturieren das Design und lenken die Aufmerksamkeit auf die wichtigsten Punkte. Icons sind also klein, aber bedeutsam.

Im E-Commerce geht es zumeist zu wie im stationären Einzelhandel. Man beschäftigt sich mit Dingen wie dem Auffüllen leerer Bestände oder der Darstellung der Produkte im besten Licht. Dabei vergisst man gerne den wichtigsten Aspekt des Verkaufens in digitalen Umgebungen, nämlich das Design der Prozesse an sich. Hier geht es nicht nur um die Optik, sondern vor allem um kauf-entscheidende Faktoren, wie der Benutzerführung oder den Mikro-Interaktionen, zu denen auch eine gut gewählte Ikonografie zählt.

