10 WordPress-Plugins, die jeder Seitenbetreiber haben sollte

MailPoet ist sehr einfach in der Handhabung und bietet dir die völlige Freiheit, was die Befüllung mit Inhalten angeht. Du kannst eigene Inhalte für den Newsletter erstellen oder deine letzten Beiträge einfügen. Zudem kannst du wählen, welche Beiträge in den Newsletter hinein sollen.

Mein eindeutiger Favorit ist das Contact Form 7 Plugin. Es ist sehr einfach in der Anwendung und kann so viele Formulare erstellen und verwalten, wie benötigt werden. Es arbeitet mit Akismet zur Spam-Abwehr zusammen, kann aber auch das Google reCaptcha-System nutzen.

Das Plugin ist in einer kostenlosen » Light-Version « erhältlich, oder in einer vollständigen Pro-Version für nur 19,99 US-Dollar monatlich.

