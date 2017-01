10 nützliche Tools für Webentwickler (Ausgabe: Januar 2017)

Anhand moderner Algorithmen zieht diese einfache App zuverlässig die dominanten Farben aus jedem Bild. Diese kannst du dann per Clipboard in deine Projekte ziehen.

Dave DeSandro Lizenz: MIT-Lizenz, also frei für die persönliche und kommerzielle Nutzung, auch in Kundenprojekten

Masonry ist eine grlßartige Lösung, wenn du eine Galerie oder dein Portfolio als Grid präsentieren willst. Das Beste an Masonry ist, dass es stets versucht, Bilder mit so wenig Abstand voneinander wie möglich anzuordnen. Dadurch erhältst du sehr kompakte, sehr ansehnliche Darstellungen.

Erstellt von: Igor Adamenko Lizenz: MIT-Lizenz, also frei für die persönliche und kommerzielle Nutzung, auch in Kundenprojekten

Erstellt von: cdmedia Lizenz: MIT-Lizenz, also frei für die persönliche und kommerzielle Nutzung, auch in Kundenprojekten

Sicherlich ist die Erstellung einer Website eine erfreuliche Aufgabe, die im Grunde Spaß macht. Allerdings kommt irgendwann der Punkt in der Umsetzung, an dem es beginnt, anstrengend und langwierig zu werden. Dann nämlich, wenn an den kleine Teilchen, die doch immer wieder gleich oder ähnlich sind, geschraubt werden muss. Das lässt sich zwar nicht vermeiden, aber mit den richtigen Tools doch wenigstens auf ein Minimum verkürzen. Solche Tools zeige ich dir heute.

