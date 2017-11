10 neue WordPress Themes für einen strahlenden Herbst

Die Werbung ist vollmundig und preist das Theme als das beste kostenlose E-Commerce-Theme für WooCommerce an. Ob es das wirklich ist, bleibt dahingestellt. Auf jeden Fall kommt es mit einer Vielzahl von Features daher. Zum Beispiel besitzt es eine Wunschliste und einen Countdown für Angebote. Zudem kommt es mit etlichen Layout- und Farboptionen für eine perfekte Anpassung an die eigenen Wünsche.

Wenn du ein Blogger bist, schau dir dieses Theme genauer an. »Start Blogging« legt viel Wert auf Typographie und Individualismus und dürfte mit einigen Änderungen am Design ein wirklich wunderschönes Theme sein. Passe die Farben an, lade ein Logo hoch und ändere den Hintergrund nach deinem Gusto ab. Du hast die Wahl, denn die Sidebar könnte 20 verschiedene Positionen einnehmen.

You are going to send email to