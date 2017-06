10 ganz frische und coole Plugins für dein WordPress

Es sind einige wirklich gute Plugins in dieser Auswahl zu finden. Der »Tabbed Editor« und das »Secure Frontend Ajax Login« Plugin begeistern mich. Das Login-Plugin werde ich garantiert in einem Kundenprojekt einsetzten, denn es generiert einen echten Mehrwert für den User.

Wenn du eine FAQ-Seite in deinem Projekt erstellen möchtest, dann ist dieses Plugin genau richtig für dich. Es bietet unzählige Anpassungsmöglichkeiten und hilft dir damit, genau dein Design finden zu können. Schau dir das Video dazu an.

Der Name ist Programm: Unterscheide dich von deinen Mitbewerbern durch eigene, sehr gut anpassbare Sticker auf deinen Produktbildern. Du kannst die Farbe, den Text, und die Position der Sticker ganz leicht beeinflussen und so einen einzigartigen WooCommerce-Shop gestalten.

You are going to send email to