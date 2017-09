10 brandneue und spannende Plugins für dein WordPress

Advanced Search Form Builder bohrt deine WordPress-Suchfunktion auf und lässt dich genau die Suchformulare erstellen, die du benötigst. Das Plugin ist ideal für Websites, die eine sehr komplexe Suche benötigen. Natürlich kannst du nicht nur Beiträge und Seiten in die Suche integrieren, sondern auch Custom Post Types und benutzerdefinierte Taxonomien. So kannst du sicher sein, dass deine Besucher genau die Inhalte finden werden, nach denen sie gesucht haben.

Wenn du für einen Beitrag mehrere Kategorien vergibst, kennst du das Problem. WordPress setzt die primäre Kategorie nach dem Alphabet und lässt dir keine Möglichkeiten der Wahl. Dieses kleine Plugin gibt dir genau diese Möglichkeit an die Hand und lässt dich die primäre Kategorie wählen. Zudem sortiert es die Beiträge nach der primären Kategorie in die Archive ein und verpasst dem Permalink ebenfalls diese von dir gewählte Kategorie. Sehr nützlich!

Woof by Category ist ein »Tuning-Plugin« für WooCommerce Shops. Es lässt dich spezielle Filter für vorher von dir festgelegte Kategorien erstellen. So haben deine potenziellen Käufer mehr Möglichkeiten, das von ihnen gewünschte Produkt zu finden.

Poptin ist ein Lead-Generation Plugin, also eines, mit dessen Hilfe du E-Mail-Adressen sammeln kannst. Nun gibt es solche Plugins wie Sand am Meer. In diese Liste aufgenommen habe ich es trotzdem, weil es eine Menge Funktionen bietet, die du ansonsten nur im Premium-Bereich für viel Geld bekommst.

