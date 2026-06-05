Eine kontrollierte Studie mit 1.222 Teilnehmern zeigt erstmals einen kausalen Effekt: Schon zehn Minuten mit einem KI-Assistenten senken die Fähigkeit, danach allein zu arbeiten. Für Unternehmen, die KI flächendeckend ausrollen, steckt darin eine unbequeme Frage.

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Die Denkleistung nach KI-Nutzung fällt messbar ab, und zwar schneller als gedacht. Ein Forschungsteam aus Carnegie Mellon, Oxford, MIT und UCLA hat in randomisierten Experimenten nachgewiesen, dass kurze KI-Unterstützung die spätere Leistung ohne KI verschlechtert. Drei Tage nach Veröffentlichung diskutiert die Fachwelt vor allem eine Zahl: zehn Minuten.

Das Wichtigste in Kürze

Teilnehmer mit KI-Hilfe lösten danach ohne KI nur 57 Prozent der Aufgaben, die Kontrollgruppe 73 Prozent.

Die Abbruchquote stieg von 11 auf 20 Prozent, sobald die KI plötzlich wegfiel.

Der Effekt zeigte sich bei Mathe- und bei Leseverständnis-Aufgaben gleichermaßen.

Wer die KI nur um Hinweise bat statt um fertige Lösungen, schnitt danach besser ab.

Was hat die Studie genau gemessen?

Forscher testeten mit 1.222 Personen den Effekt von GPT-5-Assistenten. Nach KI-Hilfe bei zwölf Aufgaben schnitten Nutzer bei folgenden Aufgaben ohne KI deutlich schlechter ab

Das Team um Grace Liu (Carnegie Mellon) und Michiel Bakker (MIT) ließ insgesamt 1.222 Personen Aufgaben lösen, einmal mit einem GPT-5-Assistenten in der Seitenleiste, einmal ohne. Nach zwölf Aufgaben verschwand die KI ohne Vorwarnung, danach mussten alle drei weitere Aufgaben allein bewältigen. Die Gruppe mit vorheriger KI-Hilfe schnitt dabei deutlich schlechter ab. Bei den Bruchrechnungs-Aufgaben sank die Lösungsquote von 0,73 auf 0,57, die Abbruchquote kletterte von 0,11 auf 0,20.

Warum ist Persistenz der entscheidende Hebel?

KI-Nutzung reduziert Durchhaltevermögen beim Lernen, da sofortige Antworten die Erfahrung fehlendem Durcharbeiten von Schwierigkeiten nehmen, was für langfristigen Kompetenzaufbau entscheidend ist

Die Forscher führen den Effekt nicht auf fehlendes Wissen zurück, sondern auf nachlassende Ausdauer. Ihre Erklärung: KI gewöhnt Menschen an die sofortige Antwort und nimmt ihnen damit die Erfahrung, sich durch eine Schwierigkeit hindurchzuarbeiten. Genau diese Ausdauer gilt in der Lernforschung als einer der stärksten Vorhersagewerte für langfristigen Kompetenzaufbau. Co-Autor Rachit Dubey von der UCLA beschreibt den Befund drastisch: Sobald die KI verschwinde, gäben die Betroffenen nicht nur falsche Antworten, sondern seien gar nicht mehr bereit, es ohne KI zu versuchen.

Gilt das nur für Mathe?

Zweite Versuchsreihe mit 201 Teilnehmern zeigt: Leseverständnis-Aufgaben ohne KI-Unterstützung führten zu sinkender Lösungsquote (0,89 auf 0,76) und steigender Abbruchquote (0,01 auf 0,08)

Die zweite Versuchsreihe mit SAT-ähnlichen Leseverständnis-Aufgaben (201 Teilnehmer) bestätigte das Muster. Ohne KI fiel die Lösungsquote von 0,89 auf 0,76, die Abbruchquote stieg von 0,01 auf 0,08. Leseverständnis beansprucht andere kognitive Fähigkeiten als Bruchrechnen, etwa das Bilden mentaler Modelle. Dass der Effekt auch hier auftritt, deutet darauf hin, dass das Problem nicht an einer einzelnen Aufgabenart hängt.

Was bedeutet das für Marketing und Vertrieb?

Künstliche Intelligenz verstärkt unbewusste Kaufentscheidungen durch Reduktion bewusster Anstrengung

Der Befund berührt ein Feld, das Dr. Web seit Längerem begleitet: das Verständnis dafür, wie das Gehirn unter Reizen entscheidet. Im Neuromarketing gilt als gesichert, dass rund 95 Prozent aller Kaufentscheidungen unbewusst und emotional fallen. Wenn KI nun zusätzlich die bewusste Anstrengung reduziert, verschiebt das die Gewichte weiter Richtung Automatismus. Wer die psychologischen Mechanismen dahinter sauber benennen will, findet im Glossar Neuromarketing die passenden Begriffe von Priming bis Ankereffekt. Schon der ältere Befund, dass KI das Gehirn träge machen kann, zeigte: Aktive Auseinandersetzung bleibt der Schlüssel, sonst speichert das Gehirn nichts dauerhaft ab.

Wie sollten Unternehmen jetzt reagieren?

Autoren lehnen KI-Verbot ab, fordern aber bewusste Nutzung: KI sollte zum Mitdenken anleiten statt fertige Lösungen zu liefern

Die Autoren plädieren ausdrücklich nicht für ein KI-Verbot. Bakker betont, KI helfe Menschen im Moment nachweislich, das sei wertvoll. Entscheidend sei die Art der Hilfe. Ein KI-System, das nur fertige Lösungen ausspuckt, schadet dem Lernen mehr als eines, das beim Denken anleitet. Für die Praxis heißt das zweierlei. Prüfen Sie, ob Ihre KI-Workflows Mitarbeitende zum Mitdenken zwingen oder ihnen das Denken abnehmen. Und richten Sie Tools so ein, dass sie bei Routineaufgaben entlasten, bei lernintensiven Aufgaben aber Hinweise statt Komplettlösungen liefern. Der Unterschied zwischen „gib mir die Antwort“ und „gib mir einen Tipp“ entschied in der Studie über die spätere Leistung.

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