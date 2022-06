Produkte müssen auch auf Produktübersichtsseiten oder in Online-Anzeigen gut aussehen. Also dann, wenn meist nur wenig Platz für die Anzeige eines Produkts vorhanden ist. Durch eine Zusammenarbeit mit Markenbotschaftern, die Bereitstellung einer Online-Stilberatung und die Entwicklung von Mode-Lookbooks haben Unternehmen die Möglichkeit, sich von ihren Mitbewerbern abzuheben und ein besseres Branding und eine bessere Kundenbindung aufzubauen.

Lookbooks sind eine großartige Möglichkeit, Produkte detailliert zu präsentieren. So werden die Produkte für Kunden attraktiver und du kannst deine Umsätze steigern.

In diesem Beitrag will ich Dir einen Überblick über die besten Shopify-Themes mit Schwerpunkt „Fashion“ geben.

Was ist ein Lookbook überhaupt?

Ein Lookbook eine Sammlung von Bildern, die eine breite Palette von Produkten zeigen. Lookbooks sind wie gedruckte Kataloge und werden in der Modebranche häufig verwendet, um die neueste Kollektion zu präsentieren. Diese Prinzip kannst du auch auf die Online-Welt übertragen. Lookbooks auf Shopify können einfache Seiten mit vielen Bildern sein, auf die Kunden klicken können, um zu einer ausführlichen Produktseite zu gelangen.

Warum sind Lookbooks heutzutage so wichtig?

Das Coronavirus hat auch in der Einkaufswelt seine Spuren hinterlassen. So verdoppelte sich beispielsweise die Zahl der Online-Shopper. Laut einer von Statista stammenden Studie haben fast 75 % der US-Käufer keine Einkaufszentren besucht und einfach Offline-Einzelhandelsgeschäfte gemieden.

Deswegen ist es heutzutage wichtig für Online-Shop attraktiver für potenzielle Kunden sein. “Biete zuerst die beste Lösung an und dann hilf bei der Entscheidung”. Meiner Meinung nach sind das 3 besten Tipps um ein erfolgreichen Online-Business zu haben. Und Lookbooks sind die perfekte Lösung dafür.

Wie du mit Lookbooks deine Umsätze steigerst

1. Markenbekanntheit aufbauen

Du gibst deinen Kunden einzigartige Produkte, die über dem Industriestandard liegen. Mach das gesamte Lookbook und jedes Bild einfach teilbar. Dies kann zu mehr organischem Engagement rund um deine Marke führen.

2. Inspiration für die Kunden

Das Lookbook zeigt deine Kollektion nicht als Einzelstück, sondern im Gesamtlook. Es zeigt deinen Kunden, wie sie Kleidung mischen und wo sie sie tragen können. Daher ist das Lookbook auch ein „How-to-wear“-Leitfaden für jede Kollektion.

3. Verkaufszahlen steigern

Gestalte dein Lookbook möglichst attraktiv zum Shoppen. Integriere einen Button, um direkt auf den Seiten zu kaufen. Verkaufe einen kompletten Look, nicht nur ein einzelnes Produkt.

4. Teile die Geschichte hinter deinem Lookbook

Brand Storytelling baut Kundenloyalität und Vertrauen auf.

Das Ziel eines Lookbooks ist es, die neueste Kollektion deiner Marke vorteilhaft darzustellen. Manchmal braucht man auch für die besser Präsentation ein paar gute Texte. Hier findest du unsere richtig guten Tipps zum Thema gute Texte schreiben lernen.

Welche Vorteile hat ein Lookbook Theme für Shopify?

Moderne Präsentation von neuester Kollektion. In Zeiten, in denen die Verbraucher am meisten mit Bildern interagieren, bieten dir Lookbook-Galerien die Möglichkeit, deine Produkte auf eine neue Art und Weise zu präsentieren.

In Zeiten, in denen die Verbraucher am meisten mit Bildern interagieren, bieten dir Lookbook-Galerien die Möglichkeit, deine Produkte auf eine neue Art und Weise zu präsentieren. Herstellung von einer emotionalen Verbindung zu deinem Publikum. Helfe Käufern, ihre Einkäufe besser zu visualisieren und die Conversions im Handumdrehen zu steigern!

Helfe Käufern, ihre Einkäufe besser zu visualisieren und die Conversions im Handumdrehen zu steigern! Call-to-action für deine Kunden. In einem Lookbook kannst du Kleidungsstücke kombinieren und auf ein Model präsentieren. Lasse sie den kompletten Look mit einem einzigen Klick einkaufen, indem du Produkte auf Bildern markierst.

In einem Lookbook kannst du Kleidungsstücke kombinieren und auf ein Model präsentieren. Lasse sie den kompletten Look mit einem einzigen Klick einkaufen, indem du Produkte auf Bildern markierst. Unbegrenzte Möglichkeiten für Kreativität. Gehe über Produktbilder hinaus, um exklusive Looks mit deinen Produkten zu kreieren. Erstelle unbegrenzt “Shoppable” Lookbooks, um deinen Kunden zu helfen, mehr Produkte zu entdecken.

In der Modebranche besteht der ganze Zweck eines digitalen Lookbooks darin, die künstlerische Vision einer Marke zu kommunizieren und Benutzer und Betrachter durch fesselnde Bilder zu inspirieren, bestimmte Stile zu übernehmen. Sie unterscheiden sich von Produktkatalogen, die einen nützlichen Überblick über alle von einer Marke angebotenen Produkte geben.

Wie kannst du ein Lookbook für Shopify erstellen?

Das Erstellen eines Lookbooks mit Shopify ist nicht allzu schwierig. Doch wie erstellt man ein leistungsstarkes Lookbook, das mehr Kunden anzieht? Das kann anspruchsvoller sein! Hier sind 2 Varianten. Entweder du eine fertige Vorlage benutzt oder machst es selber mit einer App. Der zweite Weg kann schwieriger sein, weil es unbekannt, ob alles gut geht und das Resultat wird wie du dir wünschst. Und natürlich braucht es ja mehr Zeit.

Ein eigenes Lookbook Theme mit einer Shopify App erstellen

Die erste Möglichkeit, eine Galerie- oder Lookbook-Seite mit Shopify zu erstellen, ist die Verwendung einer App. Es gibt eine App so ziemlich für alles im Shopify App Store. Versuche erst im App Store nach Lookbook Apps zu suchen.

Die meisten Apps haben eine kostenlose Testphase, sodass du ein paar verschiedene ausprobieren kannst, um zu sehen, welche deine Anforderungen am besten entspricht.

Eines der klassischen Beispiele dafür ist Lookbook App. Mit dieser App kannst du leicht einen Lookbook-Stil hinzufügen. Jedes Bild kann angeklickt werden, wo der Kunde das Produkt dann zum Kauf in seinen Warenkorb legen kann.

Die 5 besten Lookbook-Apps für deinen Online-Shop

Auf diese Weise kannst du dein aktuelles Design beibehalten und deiner Website nur ein wenig Code hinzufügen.

Der größte Nachteil dabei sind die Kosten. Während das Shopify Lookbook Theme die höheren Vorlaufkosten hat, ist die App langfristig teurer, wenn deine Website länger als 2 Jahre läuft. Es hängt also von deiner Fähigkeit und Bereitschaft ab, in diese Funktion zu investieren.

Ein Lookbook mit einem Shopify Theme erstellen

Eine weitere Möglichkeit ist eine fertige Lösung. Es besteht darin, ein Design zu haben, das für dieses Lookbook-Feeling entwickelt wurde. Viele der Shopify Themes, die ich weiter im Artikel vorgestellt habe, haben genau ein Lookbook-Feeling. Ein klassisches Beispiel dafür ist SuitUp Multipurpose Shopify-Theme von Zemez. Dieses Theme enthält verschiedene vorgefertigte Abschnitten, die du zu jedem der sieben Homepage-Layouts hinzufügen kannst.

Das SuitUp Theme hat viele Funktionen, die es zu einer der besten Optionen für diejenigen machen, die einen starken, hochkonvertierenden Lookbook Shopify Shop erstellen möchten. Das Theme verfügt über eine Lookbook-Funktion, mit der du jede deiner Sammlungen in einer Verbreitung im redaktionellen Stil anzeigen kannst. Es gibt auch ein erstaunliches Mega-Menü, in dem du so viele Inhalte hinzufügen kannst, wie.

SuitUp Theme hat die Möglichkeit, ein maßgeschneidertes Kontaktformular zu erstellen, das für den Kundenservice, Anfragen oder zum Anmelden von Kunden in einer Mailingliste verwendet werden kann, was auch immer du benötigst.

Das Theme basiert auch auf der Art und Weise des Verkaufs. Dies verleiht deiner Marke Emotionen und hilft dir, mehr mit deinem Geschäft zu verdienen. Und Kunden können auch Sammlung-Seiten auf der Website mithilfe eines Seitenleistenfilters nach Marke, Preis und anderen Optionen filtern. Dies ist leicht zugänglich und kann deinen Kunden helfen, die gewünschten Produkte schnell zu finden, was die Konversionsraten verbessert.

Das SuitUp Shopify Theme ist eines der besten im Geschäft mit einer hohen Bewertung von aktuellen Benutzern. Hier kannst du mehr erfahren.

Wie erstelle ich ein Lookbook Theme für Shopify? Schritt-für-Schritt Anleitung

Schritt 1. Öffne SuitUp-Demo und finde auf Startseite das Lookbook.

Wenn du also mit der Maus über eines dieser Pluspunkte fährst, findest du zusätzliche Informationen zu diesem Artikel, einschließlich Miniaturbild, Produktname und Preis.

Schritt 2. Nun sehen wir, wie dieses Ding funktioniert. Öffne den Seiteneditor und finde den Shopify-Lookbook-Abschnitt in der Abschnittsliste. Klick darauf, um es zu bearbeiten.

Schritt 3. Dort siehst du drei Schaltflächen und drei Bildausrichtungsoptionen. Alles ist ziemlich einfach:

Change (Ändern) – Man kann ein vorhandenes Bild durch ein anderes aus der Galerie ersetzen.

– Man kann ein vorhandenes Bild durch ein anderes aus der Galerie ersetzen. Edit (Bearbeiten) – Man kann dem Bild des Lookbook-Fotografen eine alternative Beschreibung hinzufügen.

– Man kann dem Bild des Lookbook-Fotografen eine alternative Beschreibung hinzufügen. Remove (Entfernen) – Man kann ein Bild entfernen.

Was wir hier suchen, ist der Inhalt (Content) des Lookbooks.

Schritt 4. In der Vorlage Demo wurden dem Lookbook drei Produkte hinzugefügt, fügen wir ein weiteres hinzu.

Klicke auf die Schaltfläche Add lookbook product (Lookbook-Produkt hinzufügen).

Der neue Artikel wird in deiner Produktliste angezeigt.

Klick es.

Schritt 5. Wie du siehst, hast nur ein paar Dinge ändern, um den Hotspot zu deinem Lookbook-Bereich hinzuzufügen. Fügen wir einen Pullover hinzu, klicke auf die Schaltfläche Select product (Produkt auswählen) und gebe Pullover in das Suchfeld ein. Hier sind die Pullover, die wir haben.

Schritt 6. Wähle einen Pulli aus und drücke die Taste Select (Auswählen).

Standardmäßig ist die Position des Hotspots die Mitte eines Bildes. Durch Ändern kannst du den Hotspot ganz einfach im gesamten Bild verschieben.

Lass uns nun den Punkt auf die linke Schulter des Mädchens setzen, wir müssen diese Werte auf 52 % horizontal und 27 % vertikal ändern, und hier ist unser Punkt:

Unabhängig davon, welche Art von Waren du verkaufst, der Foto-Lookbook-Bereich ist eine perfekte Ergänzung für einen Online-Shop, insbesondere wenn es sich um ein Juweliergeschäft, ein Modegeschäft oder ein anderes Geschäft handelt.

Weitere Tipps zum Erstellen eines großartigen Lookbooks mit Shopify

Tipp 1. Höre nicht bei nur einem auf

Dies ist ein effektiver Weg, um das Interesse der Kunden aufrechtzuerhalten. Es zeigt, dass deine Marke aktuell, informativ, zukunftsweisend und entwicklungsfähig ist. Daher solltest du Lookbook von Saison zu Saison auffrischen oder neue Kollektionen einführen.

Tipp 2. Investiere in hochwertige Fotografie

Ein Lookbook ist nur so stark wie die Bilder, die es enthält. Denke an Stimmung und Ästhetik, die du ausdrücken möchtest. Investiere etwas Zeit und Geld, um die Qualität Ihres Lookbooks sicherzustellen.

Tipp 3. Eine Geschichte erzählen

Als Online-Händler ist es das Ziel von Lookbook, deine Kunden zu fesseln. Was ist toll an ihnen? Welche Lifestyle-Vorteile können Kunden beim Kauf gewinnen? Wenn du auf dem richtigen Weg sein willst, solltest du diese Fragen beantworten, indem du in deinem Lookbook eine zusammenhängende Geschichte erzählst.

Tipp 4.Verwende ein Design, das Lookbook-Funktionen unterstützt

Spare Zeit und Nerven. Wähle ein Theme mit einer Funktion eines integrierten Lookbooks. Sobald du die Vorlage auf eine Seite anwendest, ruft das Theme automatisch Bilder von einen Produktseiten ab, um ein Lookbook mit Shopify zu erstellen, das Käufer auf die gleiche Weise durchsuchen können, wie sie ein Mode- oder Wohnmagazin durchblättern.

Beste Shopify Lookbook Themes

Hier sind Top Shopify Themes mit integrierten Lookbooks, die ich ausgewählt habe. Templatemonster-Marktplatz hat viele tolle Varianten zum Auswählen. Lass dich inspirieren!

| Demo | Kostenlos in MonsterONE herunterladen

Zioxo ist ein elegantes und modisches Shopify-Theme zu einem wettbewerbsfähigen Preis. Dieses vielseitige Shopify-Theme eignet sich nicht nur für einen stilvollen Online-Shop, der Damen- und Herrenbekleidung verkauft, sondern auch für einen modernen Marktplatz. Es ist mit einem leistungsstarken Shopify Page Builder ausgestattet, der einfach zu bedienen und deinen zukünftigen Online-Shop zu bearbeiten ist. Wenn du Fragen hast, steht dir der 24/7-Support zur Verfügung.

Mehr Funktionen:

100 % ansprechendes Design

Regelmäßige Updates

Mouseover Effekt

Funktion zum Warenkorb hinzufügen

Sammlungsfiltersystem

Ajax

SEO-freundlich

| Demo | Kostenlos in MonsterONE herunterladen

Dieser schöne Shopify-Shop verfügt über eine ausgewogene Farbpalette und ein reibungsloses Bildlaufsystem, das die Eleganz seines Brandings verkörpert. Das Rabatt-Shopify-Theme eignet sich für einen stilvollen Online-Shop, der Modegläser, Sonnenbrillen, Schutzbrillen und Brillen für Männer und Frauen verkauft.

Es gibt zahlreiche Vorlagen und Beispiele für deine Inspiration, wenn du planst, ein Online-Lookbook in Rabatt Theme zu erstellen.

Dieses Theme wird dir helfen, deine Modevision zu präsentieren und viele begeisterte Kunden aus der ganzen Welt zu gewinnen. Das Theme bietet ein einwandfreies Navigations- und Checkout-Erlebnis, sodass deine Kunden jeden Moment genießen, den sie auf deiner Website verbringen.

Mehr Funktionen:

Elegantes Scroll System mit einfachen Animationen

Einfache Seitennavigation

5 Home Seiten

12 Produkt Layouts

Retina

Mehrere Sprachen und Währungen

Pop-up-Fenster zum Warenkorb hinzufügen

Info | Demo | Kostenlos in MonsterONE herunterladen

Craze ist ein angenehmes und elegantes E-Commerce-Shopify-Theme, das perfekt zum Stil jedes Shops passt. Dieses moderne, minimalistische und intuitive Design eignet sich für Online-Shops, die Kleidung, Möbel, Gadgets und andere Accessoires verkaufen.

Dank 3 Homeseiten und mehrere Funktionen für Anpassen erstellst du nicht nur das perfekte Lookbook, sondern kannst du auch Traffic auf deiner Website aufbauen und sicherstellen, dass die Konversion der Besucher hoch ist. Je besser deine Website aussieht, desto zuverlässiger erscheint sie. Das reine Theme Shopify enthält vorgefertigte Layouts, die du in jedem Geschäftsbereich verwenden kannst.

Mehr Funktionen:

Megamenü

100 % ansprechendes Design

Mehrere Sprachen und Währungen

Sauberes und dennoch kreatives Design

Überzeugende Produktseite

Unaufdringliches E-Mail-Formular

Merkzettel, Vergleichen, Quick View-Funktionen

Einfacher Zugriff auf Produkte und Warenkörbe.

Gut organisierte Produkte

Einfache Navigation und Einkaufserlebnis

Regelmäßige Updates

Info | Demo | Kostenlos in MonsterONE herunterladen

Lausa ist das perfekte Shopify-Theme für einen Online-Modeshop. Dies ist eine der besten Möglichkeiten, um mit dem vollständig responsiven Lausa Shopify-Theme in kürzester Zeit den stabilsten E-Commerce-Shop aufzubauen.

Lausa hat eine benutzerfreundliche Homepage mit Top-Kategorien wie Wochen-Highlights, Trendartikel und -outfit etc. Moderne Slider mit Fotos und Videos helfen dabei, einen vollen Eindruck zu hinterlassen. Shop-Story und FAQ-Bereich bauen das Vertrauen der Kunden in wenigen Minuten auf. Was brauchst du noch, um ein erfolgreiches Projekt zu starten?

Mehr Funktionen:

Einfacher Zugriff auf Produkte und Warenkörbe

Megamenü

Bootstrap

Pro Funktionalität

SEO fertig

Retina

Dropdown Menü

Leicht und schnell

Info | Demo | Kostenlos in MonsterONE herunterladen

Grace ist Modeshop Nummer 1 für Kunden, die Rabatte lieben. Hier kann man beliebte Artikel ganz einfach zu der Wunschliste hinzufügen. Das Grace Shopify-Theme hält deine Website ordentlich organisiert, was die Aufmerksamkeit der Besucher auf die Produkte lenkt. Darüber hinaus macht der einfache Checkout-Prozess die Zahlung für Kunden schmerzlos. Das Theme unterstützt mehrere Sprachen und Währungen in USD, GBP und EUR und ist vollständig ansprechbar. Die kundenorientierte Gestaltung der Seite spricht für sich.

Mehr Funktionen:

Drag-und-drop Inhalt

Google Maps

Lookbook und Blog

100 % ansprechendes Design

Regelmäßige Updates

Hervorragende Leistung

Megamenü

Ajax

Premium Qualität

Info | Demo | Kostenlos in MonsterONE herunterladen

Das nächste Shopify Cartzilla-Theme ist ein schönes und elegantes E-Commerce-Shopify-Theme, das perfekt zum Stil jedes Online-Shops passt.

Cartzilla eignet sich am besten für große Online-Shops mit einer großen und vielfältigen Produktpalette, da sich die Homepage auf die Anzeige von Kategorien und nicht auf einzelne Produkte konzentriert.

Die Homepage bietet qualitativ hochwertige und farbenfrohe Bilder und behält gleichzeitig eine saubere Oberfläche bei. Der Menübereich hat eine klare Typografie und befindet sich oben und links auf der Seite. Darüber hinaus ist der Blog-Bereich gut organisiert und bietet attraktive Bilder.

Mehr Funktionen:

Freundlicher 24/7-Support

Einfache Produktseiten mit den Artikeln in Aktion

Einfacher Bestellvorgang

Übersichtliche Benutzeroberfläche und minimalistisches Design

Einfach zu navigieren

Regelmäßige Updates

Blog-Module

Lookbook

Parallax

Mehrere Sprachen und Währungsoptionen

Wunschliste, QuickView und erweiterte Suche

Info | Demo | Kostenlos in MonsterONE herunterladen

Das letzte Theme auf unserer Liste ist ein spezielles Shopify-Theme mit einem klaren und modernen Design, das sich auf den Verkauf von Damenbekleidung konzentriert. Mit einem leistungsstarken Bedienfeld kann man jedes Element der Website schnell anpassen. Es gibt fertige Seitenlayouts mit Produktgruppen und Seiten für die Produkte selbst.

Das Durchsuchen des Bereichs von Mode Shopify Lookbook Theme ist einfach und macht Spaß, mit hochwertigen Bildern und einem reaktionsschnellen Layout. Fette Schrift kontrastiert mit hellem Hintergrund und lenkt die Aufmerksamkeit der Käufer auf die Produkte.

Mehr Funktionen:

Erweiterte Filter

100 % ansprechendes Design

Ajax Suche und Ajax Menü

1-Klick-Installation

Regelmäßige Updates

Online Store 2.0

Mehrere Sprachen und Währungsoptionen

Hervorragende Leistung

Elegantes, einsetzbares Seitenleistenmenü

Lookbook und Blog

Fazit

Heutzutage wird die Digitalisierung in dieser schnell wachsenden Zeit immer beliebter. Ganz gleich, was du verkaufst, Schuhe oder einen gehobenen Lebensstil, Lookbook wäre eine großartige Ergänzung für dein Geschäft. Erstelle dein eigenes Lookbook, um eine emotionale Verbindung zu deinem Publikum aufzubauen, zeige ihm, wie deine neueste Kollektion zu ihm passt oder wie es sein Leben bereichern kann.

Wenn ein Benutzer diese Hotspots bewegt, erscheint ein Tooltip mit einem Link zu einem Produkt, das auf diesem Foto markiert ist. Für mich ist dies ein wirklich cooles Feature, besonders für mich, weil ich einzukaufen hasse. Ich finde es ganz praktisch den ganzen Look kaufen können, indem sie alle auf dem Foto markierten Artikel in den Warenkorb legen (falls sie in Ordnung sind).

Meiner Meinung nach ist ein fertiges Shopify Lookbook Theme ein Win-win-Geschäft. Hier sparst du Geld, hast alles vorbereitet für dich und brauchst in der Regel auch keine Programmierkenntnisse.

Mit dem Promo-Code drweb bekommst du 7 % Rabatt auf alle Produkte bei Templatemonster.

Jetzt bist du an der Reihe? Welches Shopify-Theme oder Lookbook App ist dein Favorit? Lass es uns im Kommentarbereich wissen!

Beitragsbild: Pexels